«Челси» готов продать Кепу и Санчеса

«Челси» готовится к продаже двух испанских вратарей. Лондонцы рассмотрят предложения по Кепе Аррисабалаге и Роберту Санчесу.
По информации источника, «синие» считают обоих голкиперов перспективными активами на трансферном рынке и надеются выручить хорошие средства с их продажи для усиления состава перед клубным ЧМ и Лигой чемпионов. Кепа, контракт которого с «Челси» рассчитан ещё на год, провёл сезон в аренде в «Борнмуте». Он сыграл 31 матч в Английской Премьер-Лиге, из них 8 – не пропустив ни одного мяча. Контракт Санчеса действует до 2030 года. Роберт провел 32 игры в АПЛ, из них 12 – на ноль.
Ранее появилась информация, что «Челси» хочет выкупить у «Милана» вратаря Мика Меньяна.
Может по "громкой связи" им объявить?
Пущай играют и не напригают тех кто за призы и випы играет.
Может по "громкой связи" им объявить?
Пущай играют и не напригают тех кто за призы и випы играет.