«Челси» готов продать Кепу и Санчеса

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сегодня, 01:50

«Челси» готовится к продаже двух испанских вратарей. Лондонцы рассмотрят предложения по и .

По информации источника, «синие» считают обоих голкиперов перспективными активами на трансферном рынке и надеются выручить хорошие средства с их продажи для усиления состава перед клубным ЧМ и Лигой чемпионов. Кепа, контракт которого с «Челси» рассчитан ещё на год, провёл сезон в аренде в «Борнмуте». Он сыграл 31 матч в Английской Премьер-Лиге, из них 8 – не пропустив ни одного мяча. Контракт Санчеса действует до 2030 года. Роберт провел 32 игры в АПЛ , из них 12 – на ноль.

Ранее появилась информация, что «Челси» хочет выкупить у «Милана» вратаря .