Куман: «Клубный чемпионат мира — это абсурд»

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вчера, 23:52

Бывший главный тренер сборной Нидерландов не считает клубный чемпионат мира важным турниром.

Я уже высказывался о чемпионате мира среди клубов прежде, его проведение – это абсурд. Клубы будут рады заработать, но мне трудно представить, чтобы футболист, завоевавший множество трофеев, был бы рад победе на клубном ЧМ – если сравнивать с Лигой чемпионов, чемпионатом страны, чемпионатом мира среди сборных, чемпионатом Европы. К тому же, футболисты лишаются отпуска. Таким образом вы уничтожаете игроков.

Ранее глава ФИФА в своём интервью заявлял, что участие в клубном чемпионате мира примут только лучшие команды и лучшие игроки.