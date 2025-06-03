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Куман: «Клубный чемпионат мира — это абсурд»

вчера, 23:52

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не считает клубный чемпионат мира важным турниром.

Я уже высказывался о чемпионате мира среди клубов прежде, его проведение – это абсурд. Клубы будут рады заработать, но мне трудно представить, чтобы футболист, завоевавший множество трофеев, был бы рад победе на клубном ЧМ – если сравнивать с Лигой чемпионов, чемпионатом страны, чемпионатом мира среди сборных, чемпионатом Европы. К тому же, футболисты лишаются отпуска. Таким образом вы уничтожаете игроков.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино в своём интервью заявлял, что участие в клубном чемпионате мира примут только лучшие команды и лучшие игроки.

Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:20
На мой взгляд лишний турнир, также, как и КЧМ. Если есть ЧМ, ЧЕ и ОИ, то Лига Наций не нужна. Не вижу в ней смысла. Возможно ошибаюсь. В ЛК, тоже не вижу смысла. Всё это- лишние турниры, и на мой взгляд бессмысленные.
YNWA
YNWA
сегодня в 00:18
Клубный ЧМ в первую очередь это деньги для ФИФА а всё остальное для болельщиков.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:16
Вам Лига Наций не по душе? Чем, если не секрет?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:02
Ведь он прав на 100%..
Capral
Capral
сегодня в 00:01
А ЛН- это не абсурд?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:56
А ведь он прав...
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