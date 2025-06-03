Куман: «Клубный чемпионат мира — это абсурд»

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не считает клубный чемпионат мира важным турниром.
Я уже высказывался о чемпионате мира среди клубов прежде, его проведение – это абсурд. Клубы будут рады заработать, но мне трудно представить, чтобы футболист, завоевавший множество трофеев, был бы рад победе на клубном ЧМ – если сравнивать с Лигой чемпионов, чемпионатом страны, чемпионатом мира среди сборных, чемпионатом Европы. К тому же, футболисты лишаются отпуска. Таким образом вы уничтожаете игроков.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино в своём интервью заявлял, что участие в клубном чемпионате мира примут только лучшие команды и лучшие игроки.
Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.