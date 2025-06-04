Гвардиола: «Судя по сообщениям в прессе, нам интересны 500 человек»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что в команде появится новый голкипер.
Судя по сообщениям в прессе, «Сити» интересуется 500 игроками. Во вратарском деле я мало что понимаю. Я просто говорю им, чтобы они останавливали мяч. Уже несколько недель мы говорим о планах на следующий сезон. Эдерсон и Штефан Ортега продолжат выступать за нас.
Ранее сообщалось об интересе клуба к вратарю «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме.
«Манчестер Сити» занял в прошедшем чемпионате Англии третье место, набрав 71 очко.