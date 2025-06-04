Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гвардиола: «Судя по сообщениям в прессе, нам интересны 500 человек»

сегодня, 01:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о том, что в команде появится новый голкипер.

Судя по сообщениям в прессе, «Сити» интересуется 500 игроками. Во вратарском деле я мало что понимаю. Я просто говорю им, чтобы они останавливали мяч. Уже несколько недель мы говорим о планах на следующий сезон. Эдерсон и Штефан Ортега продолжат выступать за нас.

Ранее сообщалось об интересе клуба к вратарю «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме.

«Манчестер Сити» занял в прошедшем чемпионате Англии третье место, набрав 71 очко.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЗа Осимхена борются сразу два клуба
Сегодня, 00:35
СлухиМбеумо хочет 250 тысяч фунтов в неделю по контракту с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:09
СлухиПогба может оказаться в «Монако»
Вчера, 22:28
Фернандеш прокомментировал свой отказ «Аль-Хилялю»
Вчера, 22:14
Слухи«Интер» рассматривает вариант покупки Рэшфорда
Вчера, 21:25
СлухиЗащитник «Челси» Дисаси интересен «Ньюкаслу» и «Аль-Ахли»
Вчера, 21:01
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:49
Ну ещё хорошо, что не 500 голкиперов...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 