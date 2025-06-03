Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Германия – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:02
Германия – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч полуфинала Лиги Наций Германия – Португалия, который состоится 4 июня 2025 года.

Германия

Сборная Германии уверенно сыграла в своей группе и заслужила место в плей-офф, где прошла серьезного соперника, получив право сыграть в финальном мини-турнире, который пройдет на немецких полях. Таким образом коллектив получил практически домашний турнир и постарается превзойти сначала Португалию в полуфинале, а потом и победителя пары Испания – Франция, поэтому будет максимально интересно.

20 марта Германия обыграла на выезде с Италией (2:1), а 23 числа сыграла вничью с тем же соперником (3:3).

Португалия

Сборная Португалии выиграла с отрывом свою группу в Лиге Наций, но с Данией пришлось посоревноваться, что вылилось даже в дополнительные два тайма по 15 минут. Тем не менее, Португалия в полуфинале и готова сыграть фактически выездной полуфинал, даже несмотря на отрицательную статистику личных встреч с Германией. Шансов у команды на победу гораздо меньше, но они постараются реализовать свои моменты.

20 марта сборная Португалии проиграла на выезде Дании, а уже 23 числа с помощью дополнительного времени обыграла этого же соперника (5:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Германия – 1.9
  • Ничья – 3.8
  • Победит Португалия – 4.1
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

  • Германия не проигрывает уже больше 10 матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей Португалии на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти матчей между сборными за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Обе сборные умеют атаковать и наверняка смогут минимум по одному разу обменяться забитыми мячами в этой встрече.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:51
Надеюсь, что команды по крайней мере обменяться голами - ОЗ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 