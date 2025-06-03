Германия – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч полуфинала Лиги Наций Германия – Португалия, который состоится 4 июня 2025 года.

Германия

Сборная Германии уверенно сыграла в своей группе и заслужила место в плей-офф, где прошла серьезного соперника, получив право сыграть в финальном мини-турнире, который пройдет на немецких полях. Таким образом коллектив получил практически домашний турнир и постарается превзойти сначала Португалию в полуфинале, а потом и победителя пары Испания – Франция, поэтому будет максимально интересно.

20 марта Германия обыграла на выезде с Италией (2:1), а 23 числа сыграла вничью с тем же соперником (3:3).

Португалия

Сборная Португалии выиграла с отрывом свою группу в Лиге Наций, но с Данией пришлось посоревноваться, что вылилось даже в дополнительные два тайма по 15 минут. Тем не менее, Португалия в полуфинале и готова сыграть фактически выездной полуфинал, даже несмотря на отрицательную статистику личных встреч с Германией. Шансов у команды на победу гораздо меньше, но они постараются реализовать свои моменты.

20 марта сборная Португалии проиграла на выезде Дании, а уже 23 числа с помощью дополнительного времени обыграла этого же соперника (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 1.9

Ничья – 3.8

Победит Португалия – 4.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

Германия не проигрывает уже больше 10 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Португалии на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти матчей между сборными за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Обе сборные умеют атаковать и наверняка смогут минимум по одному разу обменяться забитыми мячами в этой встрече.