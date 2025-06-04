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ФНЛ опросила клубы Первой лиги о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ

сегодня, 09:14

Футбольная Национальная Лига по запросу Российского футбольного союза провела опрос среди клубов-участников Первой лиги о том, кто должен занять место «Химок», не получивших лицензию РФС-1.

10 команд выразили мнение о том, что в сезоне 2025/26 в Российской Премьер-Лиге должен выступить «Пари НН». 4 клуба считают, что участником лиги должен стать «Урал».

Кроме того, по одному клубу остановились на мнении, что:

1. При замене участника РПЛ нужно строго придерживаться спортивных принципов и ориентироваться исключительно на спортивные критерии отбора;
2. Необходимо расширение состава участников высшего дивизиона до 18 команд;
3. Надо провести дополнительные переходные матчи между «Пари НН» и «Уралом».

Один клуб от ответа воздержался.

На основании результатов опроса клубов в скором времени ФНЛ сформирует официальное письмо, которое направит в РФС.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 12:19
Последняя фраза Алаева "Ударим голосованием по бездорожью и разгильдяйству!" утонула в бурных аплодисментах его подельников...
r4792ymqs4gs
r4792ymqs4gs
сегодня в 11:30
Правильное решение - расширить дл 18 команд.
Шуnя771
Шуnя771 ответ arzamas (раскрыть)
сегодня в 11:16
Сейчас это не проблема, Госуслуги 10 мин.
4RT
4RT
сегодня в 11:08
Ещё всенародный референдум проведите
arzamas
arzamas
сегодня в 10:52
Лучше бы проголосовали за отмену FAN ID
Шуnя771
Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:11
Напишешь когда голосование, мну - ЗА!
sv_1969
sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:09
Срочно создаём клуб называем его Соккер. делаем опрос и заявляемся в ФНЛ)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Kostya-515 (раскрыть)
сегодня в 10:09
у реала огромные расходы и дополнительные доходы им точно не помешают
Kostya-515
Kostya-515 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:57
Реал без участия в ЛЧ не согласится менять чемпионат)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:55
Фемиде с завязанными глазами одели ведро на голову и дали пинком под мягкое место (или по мягкому, короче - попе...))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 09:48
Там мадридский Реал собирался чемпионат поменять, надо бы подсуетиться, коли место свободное уже есть.
af6eegqhyq6w
af6eegqhyq6w
сегодня в 09:48
Такое важное дело нельзя так решать!!!
1 984
1 984
сегодня в 09:24
В принципе, группу без призов, создать можно. Но, как показывает опыт больше 4-5 человек (реальных) в ней играть не станут. Впрочем, я готов сделать такую группу на следующий месяц, если наберётся, хотя бы 10 игроков. Либо хватит 5-х, при условии, что одним из них станет протон. Желающие сыграть, пишите ответ на этот комментарий.
Gotlib
Gotlib
сегодня в 09:23
Этот единственный воздержавшийся наверно действовал по принципу: кабы чего не вышло. 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:18
Это всё должно было быть прописано в регламенте. А сейчас они устроили голосовалку. Ещё бы СМС-опрос среди болельщиков провели...
Гость
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