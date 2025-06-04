ФНЛ опросила клубы Первой лиги о том, кто должен заменить «Химки» в РПЛ

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сегодня, 09:14

Футбольная Национальная Лига по запросу Российского футбольного союза провела опрос среди клубов-участников Первой лиги о том, кто должен занять место «Химок», не получивших лицензию РФС -1.

10 команд выразили мнение о том, что в сезоне 2025/26 в Российской Премьер-Лиге должен выступить «Пари НН». 4 клуба считают, что участником лиги должен стать «Урал».

Кроме того, по одному клубу остановились на мнении, что:

1. При замене участника РПЛ нужно строго придерживаться спортивных принципов и ориентироваться исключительно на спортивные критерии отбора;

2. Необходимо расширение состава участников высшего дивизиона до 18 команд;

3. Надо провести дополнительные переходные матчи между «Пари НН» и «Уралом».

Один клуб от ответа воздержался.