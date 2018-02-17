Оздоев и Набиуллин провели первую тренировку за «Зенит»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов?
    "Реал"
    75%
    1409
    ПСЖ
    23%
    428
    Затрудняюсь ответить
    3%
    48
    Всего голосов: 1885
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет8.54.71.43
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерФонбет4.13.551.9
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияФонбет9.75.21.32
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет23.553.7
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
15:00 7’ Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 0:0 Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет3.553.651.98
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет3.43.152.22
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг---
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурФонбет1.051330
  • Главные новости
  • Все новости
11:38
«Краснодар» представил сборную десятилетия27
10:59
Футуролог: «Арбитры-роботы станут реальностью к 2030 году»47
08:35
Джикия и другие игроки «Спартака» отправились на четвертый зимний сбор108
00:52
«Челси» громит «Халл Сити» в Кубке Англии, Жиру забил дебютный гол65
23:09
Инфантино предложил отменить зимнее окно и ввести потолок зарплат47
15:06
Погба пропустит матч против «Хаддерсфилда»0
14:55
Конте: «Кристенсен - невероятный футболист, руководство клуба должно держаться за него»1
14:45
Скауты «Арсенала» просматривали защитника «Наполи»0
14:34
Маццарри: «Белотти - большой профессионал, который способен добиться чего угодно»1
14:23
Агент Конте: «Антонио останется в „Челси“»5
14:14
Колумбийский хавбек стал игроком солигорского «Шахтера»1
14:08
«Ахмат» проведёт товарищеский матч с казахстанским «Иртышом»1
14:05
Экс-президент «Марселя»: «ПСЖ - это базар и цирк»5
13:55
«Эвертон» держит на прицеле полузащитника «Аталанты»0
13:36
Кьеза: «Футбол в моей ДНК»0
13:24
«Челси» интересуется талантливым форвардом «Лейпцига»7
13:20
«Амкар» проведет товарищеский матч с петербургским «Динамо»1
13:06
Алиссон: «„Рома“ и „Шахтер“ — две талантливые команды, которые играют на победу»3
12:31
Лэмпард считает, что Кристенсен ничуть не хуже ван Дейка5
12:29
Алекс Сандро опроверг слухи о возможном уходе из «Ювентуса»4
12:20
Матч «Бернли» - «Челси» будет перенесен на другую дату0
12:09
«Наполи» сделал предложение по Торрейре3
11:57
«Барселона» положила глаз на 16-летнего таланта из «Лиона»6
11:52
Коэнтрау расплакался после ранней замены7
11:34
Куликов: «Теперь газон на стадионе „Крыльев“ не „плывет“, как было в последние годы»1

Оздоев и Набиуллин провели первую тренировку за «Зенит»

сегодня, 12:48

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию с первой тренировки новичков команды Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Отметим, что защитник и полузащитник заключили контракты с питерским клубом сроком на 4,5 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
УЕФА перепроверил допинг-пробы сборной России с Евро-2012
Сегодня, 03:03 18
«Спартак» уволил повара и нутрициониста
Вчера, 22:48 63
Музыка футбола. Песни мундиалей от Чили до России
Вчера, 19:51Вадим Багров в блоге Модный разговор25
Источник: Сборная России проведет товарищеский матч на стадионе «Лужники»
Вчера, 14:36 14
Камень на шее. Оборона и «Спартак»
Вчера, 14:00Александр Чистяков в блоге "Спартаком" единым27
Во время ЧМ-2018 за порядком будут следить полицейские из 32 стран-участников
Вчера, 13:04 13
Обсудить
Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 15:07
Ребята похоже довольны что сбедали от туркменского тирана.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:57
Я в шоке...по колено..))))

Сарказм со стороны москвичей уже не смешон...а просто угарен.....

Зенит недорого берёт ребят с паспортами чтоб варьировать состав...в то время как некоторые пришвартовали к лавкам Педро Рош и Петковичей...у которых не паспортов российских ни перспектив попасть в основу .....)))))

Вообще отсутствие совести и элементарного чувства стыда у некоторых поражает.......

Получают в Питере по 5 штук ежесезонно - на выходе твердят "Мы лучше"......

В Европу ездят гастроли дают "мама-не-горюй" приезжают получают итог с хоккейным счётом - на выхлопе опять "Да мы просто еврокубковые монстры"...))))

Покупают игроков которые правила футбола только в самолёте в Москву учат - и опять мы слышим "Мы мега-усилены"....))))

Про заслуженного тренера Манчини небылицы складывают - и при этом поют оды Массимо тактика которого привела к 10 голам за 3 тайма на "Энфилде" и "Открытии Арене"....

Должно же быть хоть элементарное наличие совести...хоть 0,0005 % от среднестатистического......
Бывают просветления....как у товарища Рейнгольда....чью речь мы вчера прочитали и поаплодировали.....но это так редко....

Удачи и скорейшего возвращения в реальность...)))
Kerri
Kerri
сегодня в 14:56
Удачи им в Питере!
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 14:42
Толку то Селтик обыграть не могут. Уже позоримся как спартачи.
nikolah
nikolah ответил Алексей Коротеев
сегодня в 14:16
Алексей Коротеев:
И чего их все " ЛАЗУРНЫМИ " называют ??? ! ГОЛУБЫЕ и всё тут ! ))) Никуда от этого не денешься !
СБГ,а не голубые
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:13
Я так понимаю опробовали мягкость лавки?
112910415
112910415
сегодня в 14:09
выходит, врут клеветники, что жителям скамейки совсем запрещено топтать газон!
kastites
kastites
сегодня в 14:05
Посмотрим на ,что они способны
311
311
сегодня в 13:51
Ладно Набиуллин, но Оздоева то куда? Он всем нынешним хавбекам Зенита уступает!)
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 13:44
Удачи игрокам.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:42
Зря вы издеваитеся,хорошие футболисты.
Были
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:40
А их вторую тренировку Соккер будет транслировать? Гыгыгы!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:38
Только тренироваться и будут, получая за это деньги.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил вячеслав остапенко
сегодня в 13:35
вячеслав остапенко:
Желаю новым игрокам Зенита успехов
Удивляюсь - неужели этот бездарь Оздоев сильнее Шатова ??????????????????????? Пипец ! Скоро пойдут вслед за Дзюбой !
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 13:34
Удачи и роста. А там как попрет.
Живанильда
Живанильда ответил Fuad Samedzadeh
сегодня в 13:34
Fuad Samedzadeh:
Уважаемые Русские болеющие якобы за русские клубы.Что за пессимизм.Манчини хитрый мужик,он выполняет типа установку Путина чтоб в Зените было много российских футболеров.Сам он уже решил свалить в след году со своими 5-ти аргентусами.Бойтесь тренера ;российского;который придет после Манчини и завалит всех россиян и посадит на банку
Леня Слуцкий придет,в Зените порядок наведет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:31
И чего их все " ЛАЗУРНЫМИ " называют ??? ! ГОЛУБЫЕ и всё тут ! ))) Никуда от этого не денешься !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Faustello
сегодня в 13:28
Faustello:
На фото - тренерский штаб объясняет новобранцам правило поведения на скамейке: 1. Нарды запрещены, т.к. на скамейке почему то мало места 2. Баб на скамейку водить только согласовав заранее 3. Обязательно одевать спортивную форму, шубы и кожаки запрещены 4. На скамейке нельзя спать с не покрытой головой, каждый спящий должен одеть капюшон. 5. Запрещается ходить за скамейку по большому! 6. Все скамеечники занимают места согласно купленым местам! 7. Сезонные абонементы на скамейку необходимо продлевать заранее!!! 8. Запрещено на скамейку проносить шаурму, беляши, яички вкрутую. 9. Скамеечник не должен плакать и упираться, если произойдёт катастрофа и тренер захочет его выпихнуть на поле. Ну и так далее )))
Есть дополнения к 5 и 7 пунктам ! Пункт 5- ходить по большому можно ,только держась левой рукой за лавку ( не далее 1 метра от неё ) и распевая гимн России или " Боже храни президента " !!! ( как в Англии ) . Пункт 7- на лавку можно приносить любые фрукты и ягоды ,только не красного цвета , и никаких бананов !!!
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 13:22
Уважаемые Русские болеющие якобы за русские клубы.Что за пессимизм.Манчини хитрый мужик,он выполняет типа установку Путина чтоб в Зените было много российских футболеров.Сам он уже решил свалить в след году со своими 5-ти аргентусами.Бойтесь тренера ;российского;который придет после Манчини и завалит всех россиян и посадит на банку
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:20
Желаю новым игрокам Зенита успехов
mntr13
mntr13
сегодня в 13:11
Удачи мужикам
морозз
морозз
сегодня в 13:07
Если начнут играть за основу то это на пользу сборной России. Если сядут на лавку то это проблема для сборной России. Посмотрим что дальше будет!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 13:06
Успехов ребятам
Faustello
Faustello
сегодня в 13:01
На фото - тренерский штаб объясняет новобранцам правило поведения на скамейке:
1. Нарды запрещены, т.к. на скамейке почему то мало места
2. Баб на скамейку водить только согласовав заранее
3. Обязательно одевать спортивную форму, шубы и кожаки запрещены
4. На скамейке нельзя спать с не покрытой головой, каждый спящий должен одеть капюшон.
5. Запрещается ходить за скамейку по большому!
6. Все скамеечники занимают места согласно купленым местам!
7. Сезонные абонементы на скамейку необходимо продлевать заранее!!!
8. Запрещено на скамейку проносить шаурму, беляши, яички вкрутую.
9. Скамеечник не должен плакать и упираться, если произойдёт катастрофа и тренер захочет его выпихнуть на поле.
Ну и так далее )))
DEIVID
DEIVID
сегодня в 12:59
Жаль, потеряли будущего левого защитника для сборной.
Казанский
Казанский
сегодня в 12:58
Наби,чеша репу..Куда я попал и что мне говорит этот человек))
Конебаклан
Конебаклан
сегодня в 12:56
Бабло тренировались считать народное))
Там по другому ни один лазурный не тренируется))
Гойло и Каккоев порвали Селтик
Гойло и Каккоев порвали Селтик
сегодня в 12:52
Тренировались полировать лавку?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100