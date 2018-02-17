Оздоев и Набиуллин провели первую тренировку за «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию с первой тренировки новичков команды Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Отметим, что защитник и полузащитник заключили контракты с питерским клубом сроком на 4,5 года.
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию с первой тренировки новичков команды Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Отметим, что защитник и полузащитник заключили контракты с питерским клубом сроком на 4,5 года.
1. Нарды запрещены, т.к. на скамейке почему то мало места
2. Баб на скамейку водить только согласовав заранее
3. Обязательно одевать спортивную форму, шубы и кожаки запрещены
4. На скамейке нельзя спать с не покрытой головой, каждый спящий должен одеть капюшон.
5. Запрещается ходить за скамейку по большому!
6. Все скамеечники занимают места согласно купленым местам!
7. Сезонные абонементы на скамейку необходимо продлевать заранее!!!
8. Запрещено на скамейку проносить шаурму, беляши, яички вкрутую.
9. Скамеечник не должен плакать и упираться, если произойдёт катастрофа и тренер захочет его выпихнуть на поле.
Ну и так далее )))
1. Нарды запрещены, т.к. на скамейке почему то мало места
2. Баб на скамейку водить только согласовав заранее
3. Обязательно одевать спортивную форму, шубы и кожаки запрещены
4. На скамейке нельзя спать с не покрытой головой, каждый спящий должен одеть капюшон.
5. Запрещается ходить за скамейку по большому!
6. Все скамеечники занимают места согласно купленым местам!
7. Сезонные абонементы на скамейку необходимо продлевать заранее!!!
8. Запрещено на скамейку проносить шаурму, беляши, яички вкрутую.
9. Скамеечник не должен плакать и упираться, если произойдёт катастрофа и тренер захочет его выпихнуть на поле.
Ну и так далее )))