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Кьеза: «Футбол в моей ДНК»

сегодня, 13:36

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза рассказал о том, почему стал заниматься футболом. 20-летний хавбек является сыном знаменитого форварда Энрико Кьезы, который за свою карьеру сыграл более 500 матчей в итальянских чемпионатах.

«Как только отец положил футбольный мяч мне в руки, я сразу начал его пинать. Футбол в моей ДНК.

С детства я жил и дышал футболом. В возрасте пяти лет я уже присоединился к одному футбольному клубу, откуда и начался мой путь в Серию А.

Если честно, то я не чувствовал никакого давления от того, что являюсь сыном знаменитого футболиста. Я выбрал футбол не из-за громкого имени, а из-за любви к этому виду спорта».

Напомним, что недавно «Фиорентина» продлила контракт с Кьезой.

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