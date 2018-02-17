Набиуллин: «С Манчини уже поздоровался, но поговорить не удалось»

Новички «Зенита» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев рассказали о своих первых ощущениях от клуба из Санкт-Петербурга.

«Первая тренировка была очень интенсивная, после многих перелётов было чуть-чуть тяжеловато, но справились. Договаривались ли с Эльмиром перейти в „Зенит“ вместе? Определённой договорённости не было, я вообще узнал, что вдвоём переходим, только в последний день», — сказал Оздоев.

«С Манчини мы уже поздоровались, но разговор провести не удалось. Познакомились с ребятами, всё хорошо. Хорошо, когда мы уже знаем многих игроков в команде, так проще адаптироваться. Со всеми найдём общий язык, тех же Кузяева и Кокорина уже знаем. Что сказал напоследок Бердыев? Пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами», — добавил Набиуллин.