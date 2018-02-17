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Набиуллин: «С Манчини уже поздоровался, но поговорить не удалось»

вчера, 17:47

Новички «Зенита» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев рассказали о своих первых ощущениях от клуба из Санкт-Петербурга.

«Первая тренировка была очень интенсивная, после многих перелётов было чуть-чуть тяжеловато, но справились. Договаривались ли с Эльмиром перейти в „Зенит“ вместе? Определённой договорённости не было, я вообще узнал, что вдвоём переходим, только в последний день», — сказал Оздоев.

«С Манчини мы уже поздоровались, но разговор провести не удалось. Познакомились с ребятами, всё хорошо. Хорошо, когда мы уже знаем многих игроков в команде, так проще адаптироваться. Со всеми найдём общий язык, тех же Кузяева и Кокорина уже знаем. Что сказал напоследок Бердыев? Пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами», — добавил Набиуллин.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
вчера в 22:07
Ванёк Новосельцев тоже с физруком поздоровался, даже за руку подержался -несколько лет потом руку не мыл, НО ПОГОВОРИТЬ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:19
Удачи в Зените!
Казанский
Казанский
вчера в 19:08
Молодец.Через год попрощаешься и что?))
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 18:59
    time out
    time out
    вчера в 18:54
    Поздоровался? Это удача. Теперь руку не мой до следующего раза. А поговорить, особо не надейся. О чем Манчини говорить с лавочником. Влип ты парень. Это все потому, что молодой и не опытный. С годами поймешь, да их то, эти годы не вернешь. А тут ты послужил разменной монетой, как и Оздоев. "Рубину" нужны бабки, он их и получил.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:46
    если повезёт, удастся и попрощаться
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    вчера в 18:41
    Манчини уже определил твое место,только не на поле,а ща полем...
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 18:39
    Ну раз КББ сказал,что будет следить,значит не все потеряно,для тебя Эльмир.)
    Конебаклан
    Конебаклан
    вчера в 18:29
      nikolah
      nikolah ответил Гойло и Каккоев порвали Селтик
      вчера в 18:26
      Гойло и Каккоев порвали Селтик:
      Бомжорно
        vistory
        vistory
        вчера в 18:18
          Faustello
          Faustello ответил Гойло и Каккоев порвали Селтик
          вчера в 18:14
          Гойло и Каккоев порвали Селтик:
          Бомжорно
            Nafnafik
            Nafnafik
            вчера в 18:12
            Чего разговаривать, это удел спартака, играть надо.
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse ответил Гойло и Каккоев порвали Селтик
            вчера в 18:10
            Гойло и Каккоев порвали Селтик:
            Бомжорно
            Нет...Бомжорно - это по-итальянски "прекрасно"....
            А Бонджорно - "здравствуйте,Мистер Набиуллин"...
            Гойло и Каккоев порвали Селтик
            Гойло и Каккоев порвали Селтик ответил Jeck Denielse
            вчера в 18:07
            Бомжорно
            SWANSEA CITY
            SWANSEA CITY
            вчера в 17:59
            Манчини: Вы кто ребята?
            Parovoznic
            Parovoznic
            вчера в 17:56
            С Манчини мы уже поздоровались, но разговор провести не удалось
            Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1036864.shtml
            - - - - - - - - - -

            Ничё, ничё...Вечером за стопцом... Или проставляцца не собираетесь? ))
            Остапчук 67
            Остапчук 67
            вчера в 17:51
            Вы Манчини не нужны, впрочем, "Зенит" тоже.
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