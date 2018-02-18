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Дзагоев ответил на вопрос о том, когда он уедет в Европу

вчера, 15:24

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какая европейская лига ему больше нравится, а также ответил на вопрос, когда он уедет в топ-чемпионат. Он также порассуждал о возможной карьере тренера в будущем.

«В каком чемпионате хотел бы я играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет - Италия, Испания, Франция и Англия. Серия А или АПЛ? АПЛ. Когда в Европу? Когда позовете! (Смеется). Что касается карьеры тренера, то пока не задумывался об этом вопросе. Но как говорится – никогда не зарекайся».

Кроме того, Алан вспомнил о победе над «Спартаком» (5:1) в 2008 году.

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Все комментарии
cska.78
cska.78 ответил Морозовский
вчера в 23:44
Морозовский:
Новый анекдот: коням требуется неуравновешенный тренер в будущем!
Во первых неизвестно каким он тренером будет(скорее вообще не будет) уравновешенным, или нет, а во вторых, почему именно тренером ЦСКА, а не другого клуба?
Хряк Валера например у вас пыжится!
cska.78
cska.78 ответил Евгений Перфильев
вчера в 23:37
Евгений Перфильев:
А ПРО 0 - 6 СКРОМНО УМОЛЧАЛ. ПАМЯТЬ КАК У БАНДЕРЛОГОВ УКРАИНСКИХ.
Когда Алан проигрывал 0:6, чтобы вспоминать?
Перфильев, думай немного, когда пишешь!
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:35
Зобнин и Глушаков не кони они свиньи))
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
вчера в 22:28
Скоро пацанчик пристратится к наркотикам. Обычный конец загнанной лошади
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
вчера в 22:27
да кому ты н.... нужен?
Kommunist88
Kommunist88 ответил 95-shishani-95
вчера в 22:23
95-shishani-95:
Когда это Франция попала в топ-4??? В Европе ты уже не нужен наверное, не уехали тогда ещё, когда была возможность(после евро с 3-4 местом)!
это и убивает)ято один из лучших наших футболистов даже не знает , кто входит в топ-4))
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:27
Новый анекдот: коням требуется неуравновешенный тренер в будущем!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:12
Туристом может каждый год и не по разу)))
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 19:35
КИТАЙ БАТЮШКА, ТОЛЬКО КИТАЙ. КОНЯкюАКЛАНЫ ТОЛЬКО ТУДА.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 19:30
А ПРО 0 - 6 СКРОМНО УМОЛЧАЛ. ПАМЯТЬ КАК У БАНДЕРЛОГОВ УКРАИНСКИХ.
kust07
kust07
вчера в 18:36
Поздно уже о Европе думать.да и делать там нечего.
drug01
drug01
вчера в 18:01
Зачем строить не сбыточные планы? Отдавайся лучше игре и не строй из себя героя!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:55
Уже никогда
112910415
112910415
вчера в 17:42
для статьи " Дзагоев в Европе" никогда не будет материала
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 17:34
Добрый вечер. Какая Европа? Какого художника? Алан очень хрупкий и домашний. Его в ЦСКА сейчас отлично кормят и лелеят. За границей очень страшно, а дома все давно известно, хорошо и спокойно.)
Egorium
Egorium
вчера в 17:33
Поздновато уже в Европу.
Kerri
Kerri
вчера в 17:15
В ЦСКА останется. Как и многие его коллеги по команде.
Miaf
Miaf
вчера в 16:42
Пока что идет по стопам Марка Гонсалеса..
Faustello
Faustello
вчера в 16:41
Алан уже не торт.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:38
После матча с ЦЗ уместнее было ответить фразой из мультфильма" Таити, Таити, не были мы не на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят." Хотя на мой взгляд это всех наших "кудесников" мяча касается.
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
вчера в 16:37
Следующий этап карьеры-это Кубань,Арсенал или Динамо...!!!!Точно также.как и у "Рекордсмена"!!Досиделись там на пару,что вы теперь уровень вот этого!!!
Сов Армия
Сов Армия
вчера в 16:37
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 16:18
    Да кому там нужен хрустальный конь с своими истериками ?))
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    вчера в 16:11
    Глупо задавать такие вопросы пешеходу). Прикипел, как Игнаш, Акинфей, Берёзы.
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 16:09
    в 50 лет ???
    он будет с рекордсменом43 и березами еще играть в конюшне)))
    Аденн
    Аденн
    вчера в 16:05
    а кому собственно ты нужон, торч? Ото сиди в конине, пока ещё овёс у Гинерка остался. бу-га-га
    ДСА
    ДСА
    вчера в 16:04
    Чампионшип, Сегунда, Серия В.
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 16:00
    Когда уедет в Европу - никогда.
    Аквила
    Аквила
    вчера в 15:57
    Дзагоев: Германия?Не,не интересно...)
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 15:46
    Запаздал ты с Европой
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