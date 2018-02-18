Дзагоев ответил на вопрос о том, когда он уедет в Европу

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какая европейская лига ему больше нравится, а также ответил на вопрос, когда он уедет в топ-чемпионат. Он также порассуждал о возможной карьере тренера в будущем.

«В каком чемпионате хотел бы я играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет - Италия, Испания, Франция и Англия. Серия А или АПЛ? АПЛ. Когда в Европу? Когда позовете! (Смеется). Что касается карьеры тренера, то пока не задумывался об этом вопросе. Но как говорится – никогда не зарекайся».

Кроме того, Алан вспомнил о победе над «Спартаком» (5:1) в 2008 году.