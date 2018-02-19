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«Реал» обыграл «Бетис», Бензема забил гол

сегодня, 00:37
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)3 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Бетисом» в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»

«Бетис» - «Реал» 3:5 (2:1)
Голы: Манди 34, Начо 37 (автогол), Леон 85 - Асенсио 10, Рамос 50, Асенсио 58, Роналду 64, Бензема 90+2.

«Бетис»: Адан, Амат (Хави Гарсия 75), Барраган, Бартра, Манди, Фирпо, Будебуз (Тельо 81), Гуардадо (Леон 81), Руис, Хоакин, Морон.
Главный тренер: Кике Сетьен.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Марсело (Тео Эрнандес 30), Рамос, Начо, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Васкес, Роналду (Бензема 89), Бэйл (Иско 73).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Карвахаль 5, Барраган 44, Ковачич 46, Фирпо 49, Рамос 55, Бэйл 57, Морон 60, Каземиро 79.

Судья: Хесус Хиль.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Барселона» обыграла «Эйбар».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил Happyboy Barca
сегодня в 02:53
Вот именно это его и стимулирует не отставать от него,а по некотырым кретериям и далеко вперед уйти!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил AdamsonM
сегодня в 02:38
AdamsonM:
Начо слабоват, сегодня очередной раз доказал это
Сегодня он в центре обороны играл, там он очень слаб!
На левом фланге хорош!
Сантус
Сантус
сегодня в 02:36
Весело и как обычно....Хорошо что в концовочке ещё ничейку не привезли....Смотреть Мадрид нужно либо с валидолом...либо с водкой...)
амурец
амурец
сегодня в 02:11
Реал с победой, защита правда немного тревожит, а так даже Бензема забивать начал
AdamsonM
AdamsonM ответил FERIS
сегодня в 02:11
Хорошо что забили, а так игра тоже не клеится в нападении, нет комбинаций, так просто удачно мяч отскочит и побьют, ну и карвахаль красава
AdamsonM
AdamsonM ответил Metz57100
сегодня в 02:09
Мне кажется нужен только нап и, если вернуть хамеса( на экстренный случай)
AdamsonM
AdamsonM ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 02:07
Молодцы у Реала спад вы хоть порадуетесь 1 месту, со след сезона ваще ничего не видать вам
AdamsonM
AdamsonM ответил goalaktika
сегодня в 02:06
Все в шоке 🤯
Мяч, сетка футболисты, но только зизу верил
Andrei Gock
Andrei Gock
сегодня в 02:06
Зинаиду Зидана с такой игрой в обороне летом кикнут. Придёт новый тренер. Рональда психанет и его продадут.
AdamsonM
AdamsonM ответил 95-shishani-95
сегодня в 02:05
Начо слабоват, сегодня очередной раз доказал это
cska.78
cska.78
сегодня в 02:04
Реал с победой!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 02:00
Так играть в обороне нельзя,ПСЖ не простит...
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:57
95-shishani-95:
В википедии нашел одну удивительную вещь)))) Барселона Прозвища Barça (Барса)[1] Blaugranas (сине-гранатовые)[2] Cataloness (Каталонцы)[3] Cule (Задница)[4х5]
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:56
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответил Pancher_95
      сегодня в 01:55
      Pancher_95:
      Защиты нет вообще, проходной двор. Молодцы что дожали! Плохо что Марс получил травму, надеюсь что ничего серьезного, надо вынести псж в их же логове, а Марс ой как понадобится. Всех мадридистов с тяжелой победой!
      На его место можно поставить Начо, он тоже очень хорошо играет на левом фланге!
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
      сегодня в 01:52
      95-shishani-95:
      В википедии нашел одну удивительную вещь)))) Барселона Прозвища Barça (Барса)[1] Blaugranas (сине-гранатовые)[2] Cataloness (Каталонцы)[3] Cule (Задница)[4х5] Последнее, это вообще! Какое правильное прозвище, для них!))))
        Happyboy Barca
        Happyboy Barca
        сегодня в 01:52
        одно удивляет. красавица забила а болельщики Бетиса кричат Мессиии Мессиии.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 01:51
          Happyboy Barca
          Happyboy Barca ответил NGY
          сегодня в 01:42
          NGY:
          Ковачич сегодня сыграл откровенно говоря очень слабо. Какой-то непонятный сумбур был в его действиях. А где его фирменные проходы, перехваты, вообще ничего не показал. С таким отнощением, он точно никогда не войдет в основу. Должен был землю грызть и доказывать, свою состоятельность.
          ковачич искал на поле Месси
          Metz57100
          Metz57100
          сегодня в 01:35
          Реал с победой,команде безусловно нужны новые игроки и чем быстрее тем лучше!
          NOVA
          NOVA
          сегодня в 01:31
          Реал есть Реал, когда надо собираются!!!
          FERIS
          FERIS ответил ALBA BARCELONA 21
          сегодня в 01:25
          ALBA BARCELONA 21:
          Молодцы,крепко удерживают 4е место.
          В среду уже будет третье.
          goalaktika
          goalaktika
          сегодня в 01:13
          Бензема забил гол! Заголовок от шокированного соккера и не только
          Fenomen-9
          Fenomen-9
          сегодня в 01:12
          У Реала столько классных полузащитников..В схеме с 4 пз можно выпустить из -Модрич,Кроос,Каземиро,Иско,Асенсио,Себальос,Ковачич,да и Васкес..Любой тренер позавидует такому разнообразию..
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21
          сегодня в 01:10
          Молодцы,крепко удерживают 4е место.
          NGY
          NGY
          сегодня в 01:07
          Тео сегодня не плохо смотрелся,и это без игровой практики.
          Fenomen-9
          Fenomen-9
          сегодня в 01:06
          Модрич-это супер движок..Без него полузащита часто чудит.Его ровесник Иньеста уже сдулся пару лет назад,а Модрич все еще играет шикарно)
          Fenomen-9
          Fenomen-9
          сегодня в 01:04
          Пропускаем из-за того,что Каземиро плох..Опорная зона проходной двор..Ему тоже конкурент нужен)
          Dream game
          Dream game
          сегодня в 01:04
          в заголовке после Бетис пропустили слово "даже"
          NGY
          NGY
          сегодня в 01:04
          Ковачич сегодня сыграл откровенно говоря очень слабо. Какой-то непонятный сумбур был в его действиях.
          А где его фирменные проходы, перехваты, вообще ничего не показал.

          С таким отнощением, он точно никогда не войдет в основу. Должен был землю грызть и доказывать, свою состоятельность.
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