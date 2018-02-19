«Реал» обыграл «Бетис», Бензема забил гол

«Реал» одержал победу над «Бетисом» в матче 24-го тура чемпионата Испании.
Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»
«Бетис» - «Реал» 3:5 (2:1)
Голы: Манди 34, Начо 37 (автогол), Леон 85 - Асенсио 10, Рамос 50, Асенсио 58, Роналду 64, Бензема 90+2.
«Бетис»: Адан, Амат (Хави Гарсия 75), Барраган, Бартра, Манди, Фирпо, Будебуз (Тельо 81), Гуардадо (Леон 81), Руис, Хоакин, Морон.
Главный тренер: Кике Сетьен.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Марсело (Тео Эрнандес 30), Рамос, Начо, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Васкес, Роналду (Бензема 89), Бэйл (Иско 73).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Карвахаль 5, Барраган 44, Ковачич 46, Фирпо 49, Рамос 55, Бэйл 57, Морон 60, Каземиро 79.
Судья: Хесус Хиль.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Барселона» обыграла «Эйбар».