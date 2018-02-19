Роспотребнадзор запустил горячую линию для потребителей к ЧМ-2018

Роспотребнадзор объявил о начале работы всероссийской горячей линии для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее по фактам завышения цен на гостиничное обслуживание и отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации уже были выписаны административные штрафы в размере свыше 505 тысяч рублей.