Ивлев заявил, что в «Динамо» готовы к изменению лимита на легионеров

30 декабря 2025, 13:31

Московское «Динамо» готово к изменению лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом в интервью заявил председатель совета директоров «Динамо» .

Министерство спорта РФ предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Могу сказать, что „Динамо“ готово к этим изменениям. У нас замечательная молодежь, которая выросла в клубе. И хороший костяк игроков уровня сборной России. Думаю, что большинство команд в РПЛ (Мир — Российской премьер-лиге — прим. источника) тоже будут готовы к этому. Надеемся, что это даст позитивный эффект на качество игры именно российских футболистов», — сказал Ивлев.

«Считаю, что иностранные футболисты уже стали частью экосистемы российского футбола. Те искры латиноамериканского и африканского футбола, которые мы видим в исполнении мастеров в нашем чемпионате, конечно, дают дополнительный эффект с точки зрения красоты футбола, артистичности, и это все передается и нашим игрокам тоже. Поэтому однозначно нельзя отказываться от этих возможностей», — добавил Ивлев.