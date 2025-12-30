Top.Mail.Ru
Ивлев заявил, что в «Динамо» готовы к изменению лимита на легионеров

30 декабря 2025, 13:31

Московское «Динамо» готово к изменению лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Об этом в интервью заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев.

Министерство спорта РФ предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Могу сказать, что „Динамо“ готово к этим изменениям. У нас замечательная молодежь, которая выросла в клубе. И хороший костяк игроков уровня сборной России. Думаю, что большинство команд в РПЛ (Мир — Российской премьер-лиге — прим. источника) тоже будут готовы к этому. Надеемся, что это даст позитивный эффект на качество игры именно российских футболистов», — сказал Ивлев.

«Считаю, что иностранные футболисты уже стали частью экосистемы российского футбола. Те искры латиноамериканского и африканского футбола, которые мы видим в исполнении мастеров в нашем чемпионате, конечно, дают дополнительный эффект с точки зрения красоты футбола, артистичности, и это все передается и нашим игрокам тоже. Поэтому однозначно нельзя отказываться от этих возможностей», — добавил Ивлев.

Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

Варвар7
Варвар7
30 декабря 2025 в 19:20
Bad Listener
Bad Listener
30 декабря 2025 в 14:18, ред.
Странно быть готовым к лимиту даже когда без него не готовы
n9w2vbdkzprx
n9w2vbdkzprx
30 декабря 2025 в 13:52
Ивлев,сегодня 10 раз сходил в туалет,один раз в баню,и три раза в лес,5 раз в далёкое путешествие.
