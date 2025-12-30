Top.Mail.Ru
Центробанк Марокко выпустил монету и банкноту по случаю Кубка Африки

30 декабря 2025, 10:51

Центробанк (Банк аль-Магриб) Марокко объявил о выпуске памятной серебряной монеты номиналом 250 дирхамов и памятной банкноты номиналом 100 дирхамов, посвященных проходящему в королевстве 35-му розыгрышу Кубка африканских наций по футболу (AFCON 2025). Об этом сообщает телеканал MEDI1.

На аверсе монеты изображен портрет короля Мухаммеда VI, а на ее обратной стороне — спортивный комплекс имени принца Мулая Абдаллы в Рабате и карта Африки. Монета весом 28,28 грамма сделана из сплава серебра и меди.

На банкноте изображен портрет монарха, герб королевства, внешний вид и интерьер спортивного комплекса имени принца Мулая Абдаллы в Рабате, карта Африки, силуэты игроков, футбольный мяч, марокканская арабеска и африканские символы.

По мнению представителей Банк аль-Магриб, «выбранные для графического оформления темы отражают богатое культурное наследие королевства, его африканские корни и развитие спортивной инфраструктуры страны».

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, которые разделены на 6 групп. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций.

Стадия 1/8 финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы — 9 и 10 января, полуфиналы — 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал — 18 января в Рабате.

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт CAF_Online
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 декабря 2025 в 12:19
Это хорошо. Осталось выпустить почтовых марок в честь КАНа...
