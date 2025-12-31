Top.Mail.Ru
ФИФА объявила о создании новой премии для лучших игроков по итогам года

вчера, 14:32

Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со Спортивным советом Дубая организовала новую премию для лучших футболистов по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Первая церемония награждения состоится в 2026 году.

Лучший футболист по версии ФИФА определяется с 1991 года. Организация самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название «Золотой мяч ФИФА». С 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА, премия Международной федерации футбола называлась The Best. Ее последним обладателем в 2025 году стал француз Усман Дембеле.

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт ФИФА
Vilar
Vilar
сегодня в 13:37
Интересно, ч/з сколько лет разделят и эту премию и будет уже три премии-кубков: премия ФИФА, премия Спортивного совета Дубая и ЗМ журнала "France Football".
Всех интересует главный вопрос: какова сумма премий, которую кладут в Кубок!
chromage
chromage
сегодня в 08:38
Кто деньги платит тот премию и называет ) На деле тот же смысл, только в профиль.
adekvat
adekvat
вчера в 21:26
Как в боксе чемпион мира ИБУ, БУБУ, ФУФУ.
DXTK
DXTK
вчера в 19:58
Думаю первый обладатель премии будет разделенный победитель Месси и Роналду оба получат ее ........ а потом уже все остальные.
Nenash
Nenash
вчера в 17:58
Замена шило на золотое дубайское мыло. 📍👉💵🧴🧼
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 17:21
Это что бы Все получили по премии и не обижались потом. Хотя такими темпами от этих премий будет толк как от красивой цветной конфетной обертки - развернули и выкинули тут же.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:28, ред.
Кубок будет золотой, а чаша кубка будет заполнена дубайским шоколадом. Первый лауреат естественно Криро.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:27
не удивлюсь, если в новой премии ФИФА будут расширения.
например, лучший игрок года
лучший игрок Бл.Востока.
лучший игрок от 40 лет...и т.д. и т.п.
gm27d2vj98dv
gm27d2vj98dv
вчера в 16:14
Зачем повторяться, уже есть такая премия и Золотой мяч
particular
particular
вчера в 15:34
На условность выбора теперь, кроме всего прочего, будет влиять и кошелёк Дубая...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:11
Все чего то выдумывают! Прямо неуёмная деятельность!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:05
Премии это хорошо... главное чтобы не обесценивались...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:00
Точнее сказать арабы совместо с ФИФА организовали новую премию....
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:58
в следующем году опять все премии соберет Месси, став двухкратным чемпионом мира
