ФИФА объявила о создании новой премии для лучших игроков по итогам года

1767180753

вчера, 14:32

Международная федерация футбола ( ФИФА ) совместно со Спортивным советом Дубая организовала новую премию для лучших футболистов по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА .

Первая церемония награждения состоится в 2026 году.