Ивлев рассказал, почему Гусева утвердили главным тренером «Динамо»

30 декабря 2025, 11:30

Совет директоров московского футбольного клуба «Динамо» утвердил Ролана Гусева на посту главного тренера команды, так как специалист знает систему клуба и способен решать поставленные задачи. Об этом в интервью рассказал председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев.

Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина в ноябре. В конце года Гусева утвердили на посту главного тренера, он будет работать до конца сезона.

«Это был действительно качественно выстроенный процесс, где рассматривались кандидаты и варианты развития команды и клуба, — сказал Ивлев. — Рассматривались тренеры, которые могли подойти с точки зрения их концепции становления команды и формирования игры. Очень важно было подобрать специалиста, который мог бы работать с тем составом, который сейчас есть. Конечно, зимой в „Динамо“ возможны точечные трансферы, но тем не менее».

«Был процесс, который прошел через несколько циклов. В итоге принято финальное решение — доверить управление командой Ролану Гусеву. Это наш, динамовский человек, который вырос в системе клуба, хорошо знает „Динамо“. С нашей точки зрения, он способен решать задачи, которые стоят перед командой в ближайшее время», — добавил Ивлев.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» — после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.

adekvat
adekvat
30 декабря 2025 в 19:37, ред.
Потому что решили сэканомить, и за чемпионством не гонимся.
Vilar
Vilar
30 декабря 2025 в 17:44
Понимают эти горе руководители Динамо, что в этом сезоне, ничего уже не светит, потому понеслось словоблудие о процессах и циклах: «Это был действительно качественно выстроенный процесс...", «Был процесс, который прошел через несколько циклов...". И что? Процессы и циклы не помогли разглядеть гл.тренера достойного Динамо. В таком случае, что это за качество процесса, если приняли "гениальное" решение (которое, кстати, лежало на поверхности) оставить на полгода (!) Гусева? Вывод: в Динамо очередная балаболка в должности председателя совета т.н. директоров.
Capral
Capral
30 декабря 2025 в 13:18
Пустые слова, особенно- про "наш динамовский человек"))). Он такой же наш, как и сам Ивлев... Говорить сейчас о правильности выбора преждевременно- весна покажет. Пару лет назад, в киевском Динамо, ГТ назначили А.Шовковского- действительно, динамовца, настоящего, игравшего у самого Лобановского, игравшего- только в Киеве и не бегавшего в ЦСКА, как Гусь. И что, в первый свой год стал чемпионом, а потом провалися с треском.

Скорей всего, никого и не искали особо, так, обратились, к тому же шварцу, заранее понимая что не приедет и тп... Доверие дело конечно хорошее, но если предельно откровенно- не вижу у Гусева большого тренерского таланта, тем более практики и опытa. Одно дело, работать вторым тренером, и совсем другое- самому принимать кардинальные решения...
