Ивлев рассказал, почему Гусева утвердили главным тренером «Динамо»

1767083415

30 декабря 2025, 11:30

Совет директоров московского футбольного клуба «Динамо» утвердил на посту главного тренера команды, так как специалист знает систему клуба и способен решать поставленные задачи. Об этом в интервью рассказал председатель совета директоров «Динамо» .

Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина в ноябре. В конце года Гусева утвердили на посту главного тренера, он будет работать до конца сезона.

«Это был действительно качественно выстроенный процесс, где рассматривались кандидаты и варианты развития команды и клуба, — сказал Ивлев. — Рассматривались тренеры, которые могли подойти с точки зрения их концепции становления команды и формирования игры. Очень важно было подобрать специалиста, который мог бы работать с тем составом, который сейчас есть. Конечно, зимой в „Динамо“ возможны точечные трансферы, но тем не менее».

«Был процесс, который прошел через несколько циклов. В итоге принято финальное решение — доверить управление командой Ролану Гусеву. Это наш, динамовский человек, который вырос в системе клуба, хорошо знает „Динамо“. С нашей точки зрения, он способен решать задачи, которые стоят перед командой в ближайшее время», — добавил Ивлев.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России. В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» — после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение.