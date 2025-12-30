У футболиста «Монтеррея» Окампоса обнаружили паралич левой части лица

1767089922

30 декабря 2025, 13:18

Аргентинский полузащитник мексиканского футбольного клуба «Монтеррей» пропустит минимум неделю из-за обнаруженного у него паралича левой части лица. Об этом сообщает пресс-служба «Монтеррея».

По информации пресс-службы, предположительно, паралич вызван вирусными осложнениями. Игроку будет предоставлен семидневный отдых, после чего он пройдет клиническое обследование. По его итогам будет определена степень готовности Окампоса для возвращения к тренировкам.

Окампосу 31 год, он выступает за «Монтеррей» с 2024 года. Ранее он был футболистом «Монако», французского «Марселя», итальянских «Дженоа» и «Милана» и испанской «Севильи», с которой дважды стал победителем Лиги Европы. В текущем сезоне он провел за «Монтеррей» 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.