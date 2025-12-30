Top.Mail.Ru
У футболиста «Монтеррея» Окампоса обнаружили паралич левой части лица

30 декабря 2025, 13:18

Аргентинский полузащитник мексиканского футбольного клуба «Монтеррей» Лукас Окампос пропустит минимум неделю из-за обнаруженного у него паралича левой части лица. Об этом сообщает пресс-служба «Монтеррея».

По информации пресс-службы, предположительно, паралич вызван вирусными осложнениями. Игроку будет предоставлен семидневный отдых, после чего он пройдет клиническое обследование. По его итогам будет определена степень готовности Окампоса для возвращения к тренировкам.

Окампосу 31 год, он выступает за «Монтеррей» с 2024 года. Ранее он был футболистом «Монако», французского «Марселя», итальянских «Дженоа» и «Милана» и испанской «Севильи», с которой дважды стал победителем Лиги Европы. В текущем сезоне он провел за «Монтеррей» 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

galem72
galem72
вчера в 07:46
Парез лицевого нерва — довольно-таки сложная болячка. Иногда нужны время, пачка витаминов и прямая стимуляция нерва, но часто бывает, что это остаётся навсегда или частично навсегда даже при интенсивном лечении
9dp3ayfgtkke
9dp3ayfgtkke
30 декабря 2025 в 15:57
Здоровья аргентинцу, бывает же такое
Варвар7
Варвар7
30 декабря 2025 в 15:16
Любое осложнение - это всегда опасно- здоровья Лукасу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 декабря 2025 в 14:44
за Севильи здорово играл Окампос.
больше него забивали только Месси и Бензема.
здоровья тебе, Лукас!
