«Торино» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 18:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Кальяри», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Торино»

После серии поражений в чемпионате, «Торино» кажется снова вышел на путь побед и намерен забраться повыше в турнирной таблице, ближе к ее середине. Команда набрала 20 очков и опережает «Кальяри» на пять пунктов. На своем поле хозяева считаются фаворитами в этой встрече и сделает все, чтобы добиться победы, которая возможно поможет подняться выше или хотя бы сократит расстояние с конкурентами.

21 декабря «Торино» на выезде обыграл «Сассуло» (1:0), а ранее переиграл на своем стадионе «Кремонезе» (1:0).

«Кальяри»

«Кальяри» выигрывает лишь по редким праздникам, поэтому на каждый матч настраивается, как на последний. В активе клуба 15 очков, что всего на три балла обходит зону вылета. Если гости смогут забить первыми, то наверняка нарушат планы соперника и станут ближе к успеху. Матч не имеет яркой вывески, но будет интересен любителям итальянского футбола и статистики.

21 декабря «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой» (2:2), а ранее на выезде проиграл «Аталанте» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Торино» – 1.95

Ничья – 3.3

Победит «Кальяри» – 4.2

Статистика

«Торино» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кальяри» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Торино», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Исходя из последних поединков хозяев, они находятся в хорошем расположении духа и наверняка смогут обыграть на своем стадионе не самого сильного соперника.