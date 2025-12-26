«Торино» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Кальяри», который состоится 27 декабря 2025 года.
«Торино»
После серии поражений в чемпионате, «Торино» кажется снова вышел на путь побед и намерен забраться повыше в турнирной таблице, ближе к ее середине. Команда набрала 20 очков и опережает «Кальяри» на пять пунктов. На своем поле хозяева считаются фаворитами в этой встрече и сделает все, чтобы добиться победы, которая возможно поможет подняться выше или хотя бы сократит расстояние с конкурентами.
21 декабря «Торино» на выезде обыграл «Сассуло» (1:0), а ранее переиграл на своем стадионе «Кремонезе» (1:0).
«Кальяри»
«Кальяри» выигрывает лишь по редким праздникам, поэтому на каждый матч настраивается, как на последний. В активе клуба 15 очков, что всего на три балла обходит зону вылета. Если гости смогут забить первыми, то наверняка нарушат планы соперника и станут ближе к успеху. Матч не имеет яркой вывески, но будет интересен любителям итальянского футбола и статистики.
21 декабря «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой» (2:2), а ранее на выезде проиграл «Аталанте» (1:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Торино» – 1.95
- Ничья – 3.3
- Победит «Кальяри» – 4.2
Статистика
- «Торино» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Кальяри» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на победу «Торино», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Исходя из последних поединков хозяев, они находятся в хорошем расположении духа и наверняка смогут обыграть на своем стадионе не самого сильного соперника.