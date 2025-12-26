«Пиза» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Пиза» – «Ювентус», который состоится 27 декабря 2025 года.
«Пиза»
«Пиза» только в этом сезоне вышла в Серию А и команде очень сложно дается дебютный год в итальянском дивизионе. Коллектив набрал на данный момент лишь 11 баллов и занимает 19 баллов, находясь в зоне вылета. В домашней игре с «Ювентусом» хозяевам будет очень сложно, ведь сейчас «старая синьора» выглядит очень сильно. Любые набранные баллы для хозяев будут отличным результатом.
21 декабря «Пиза» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2), а 12 числа команда проиграла на выезде «Лечче» (0:1).
«Ювентус»
«Ювентус» наладил свою игру и выиграл большинство последних матчей на радость многочисленным болельщикам этого клуба по всему миру. Сейчас туринский клуб идет на пятом месте с 29 баллами, но отстает от лидера всего на четыре пункта, правда имея при этом на одну сыгранную игру больше. Если «Ювентус» хочет вступить в борьбу за лидерство, то обязан обыгрывать аутсайдера на его же поле.
20 декабря «Ювентус» обыграл на своем поле «Рому» (2:1), а 14 числа оказался сильнее «Болоньи» на выезде (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Пиза» – 7.1
- Ничья – 4.4
- Победит «Ювентус» – 1.45
Статистика
- «Пиза» выиграла лишь один из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Шесть последних матчей «старой синьоры» завершились тоталом меньше 3.5 мячей
Прогноз
Поставить, на победу «Ювентуса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.45. Предполагаем, что гости в этой игре не будут иметь больших проблем и наберут важные три балла.