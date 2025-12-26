«Пиза» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766764178

вчера, 18:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Пиза» – «Ювентус», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Пиза»

«Пиза» только в этом сезоне вышла в Серию А и команде очень сложно дается дебютный год в итальянском дивизионе. Коллектив набрал на данный момент лишь 11 баллов и занимает 19 баллов, находясь в зоне вылета. В домашней игре с «Ювентусом» хозяевам будет очень сложно, ведь сейчас «старая синьора» выглядит очень сильно. Любые набранные баллы для хозяев будут отличным результатом.

21 декабря «Пиза» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2), а 12 числа команда проиграла на выезде «Лечче» (0:1).

«Ювентус»

«Ювентус» наладил свою игру и выиграл большинство последних матчей на радость многочисленным болельщикам этого клуба по всему миру. Сейчас туринский клуб идет на пятом месте с 29 баллами, но отстает от лидера всего на четыре пункта, правда имея при этом на одну сыгранную игру больше. Если «Ювентус» хочет вступить в борьбу за лидерство, то обязан обыгрывать аутсайдера на его же поле.

20 декабря «Ювентус» обыграл на своем поле «Рому» (2:1), а 14 числа оказался сильнее «Болоньи» на выезде (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Пиза» – 7.1

Ничья – 4.4

Победит «Ювентус» – 1.45

Статистика

«Пиза» выиграла лишь один из десяти последних встреч во всех турнирах

«Ювентус» выиграл четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Шесть последних матчей «старой синьоры» завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Ювентуса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.45. Предполагаем, что гости в этой игре не будут иметь больших проблем и наберут важные три балла.