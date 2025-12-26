«Удинезе» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766762516

вчера, 18:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Лацио», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Удинезе»

«Удинезе» является крепким середняком Серии А и даже поражение в прошлом туре не должно повлиять на настроение коллектива. На данный момент клуб располагается на 12 месте с 21 баллом, но очень хочет обойти «Лацио», который опережает всего на два пункта. Таким образом, победа с любым счетом гарантирует хозяевам как минимум продвижение на одну ступеньку в турнирной таблице Серии А

21 декабря «Удинезе» разгромно проиграл «Фиорентине» (1:5), а 14 числа на своем поле одолел «Наполи» (1:0).

«Лацио»

«Лацио» проводит не самый успешный сезон, однако его можно спасти если пробиться в зону еврокубков. Сейчас римский клуб находится лишь на восьмом месте с 23 баллами и надеется переиграть на выезде «Удинезе», хотя имеет определенные проблемы с выездными поединками. Победа поможет команде из столицы Италии продвинуться вперед на 1-2 позиции с очень большой вероятностью.

20 декабря «Лацио» сыграл вничью с «Кремонезе» (0:0), а 13 числа оказался сильнее «Пармы» на выезде (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Удинезе» – 3.1

Ничья – 3.05

Победит «Лацио» – 2.5

Статистика

«Удинезе» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах при шести поражениях

Девять последних матчей «Лацио» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.92. Исходя из статистики, команды часто обмениваются забитыми голами и в этот раз стоит ожидать нечто подобного.