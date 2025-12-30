Суд предложил «Ростову» и властям заключить мир по иску на 476 млн

Арбитражный суд Ростовской области предложил заключить мирное соглашение между ФК «Ростов» и Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону по иску о взыскании с футбольного клуба почти 465 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, следует из картотеки суда.
«Суд определил ходатайство ответчика удовлетворить. В целях примирения сторон судебное разбирательство по делу отложить на 14 января 2026 года на 10:40 мск. Предложить сторонам принять меры к миру», — следует из протокола судебного заседания.
Согласно материалам дела, в июне 2025 года департамент обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с ФК «Ростов» более 348 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, а также 127 млн рублей пени.
В октябре 2025 года в ФК «Ростов» сообщали о финансовых проблемах в клубе, по данным генерального директора клуба Игоря Гончарова, РФС попросило руководство и собственников ФК «Ростов» оперативно принять меры по устранению проблем для прохождения лицензирования на новый сезон.