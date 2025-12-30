Top.Mail.Ru
Суд предложил «Ростову» и властям заключить мир по иску на 476 млн

30 декабря 2025, 20:28

Арбитражный суд Ростовской области предложил заключить мирное соглашение между ФК «Ростов» и Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону по иску о взыскании с футбольного клуба почти 465 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, следует из картотеки суда.

«Суд определил ходатайство ответчика удовлетворить. В целях примирения сторон судебное разбирательство по делу отложить на 14 января 2026 года на 10:40 мск. Предложить сторонам принять меры к миру», — следует из протокола судебного заседания.

Согласно материалам дела, в июне 2025 года департамент обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с ФК «Ростов» более 348 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, а также 127 млн рублей пени.

В октябре 2025 года в ФК «Ростов» сообщали о финансовых проблемах в клубе, по данным генерального директора клуба Игоря Гончарова, РФС попросило руководство и собственников ФК «Ростов» оперативно принять меры по устранению проблем для прохождения лицензирования на новый сезон.

Ростов
Источник: itar-tass.com
CCCP1922
CCCP1922
30 декабря 2025 в 21:21
Нужно снижать расходы клубов... Мне кажется, Губернатор мог сам решить этот вопрос.
Варвар7
Варвар7
30 декабря 2025 в 20:40, ред.
Ишь моду взяли с футбольных клубов бабки трясти...)))
