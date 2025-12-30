«Крылья Советов» выплатили «РТ-капитал» 535 млн рублей

1767094014

30 декабря 2025, 14:26

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатил дочерней компании Ростеха «РТ-капитал» 535 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сообщил журналистам, что клуб планирует до конца 2025 года погасить в счет долга 555 млн рублей. Он добавил, что полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января — начала февраля.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.