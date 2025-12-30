Top.Mail.Ru
«Крылья Советов» выплатили «РТ-капитал» 535 млн рублей

30 декабря 2025, 14:26

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатил дочерней компании Ростеха «РТ-капитал» 535 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сообщил журналистам, что клуб планирует до конца 2025 года погасить в счет долга 555 млн рублей. Он добавил, что полностью долг перед «РТ-капитал» планируется закрыть до конца января — начала февраля.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 05:46
Процесс пошел...)
ВалераКарпин
ВалераКарпин
вчера в 04:51
Вся Самара столько не стоит
stckw5jyx5ss
stckw5jyx5ss
30 декабря 2025 в 22:09
Так и пропадают известные клубы и КС не первые
Варвар7
Варвар7
30 декабря 2025 в 21:34

)
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
30 декабря 2025 в 20:18
...в Германии 30 лямов евро где то осели,во как...!!!
ABir
ABir
30 декабря 2025 в 19:46
Могли бы и пожертвовать 500🍋 на развитие облспорта
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
30 декабря 2025 в 19:44
История об этом умалчивает)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
30 декабря 2025 в 18:53
И Ростех и Самарская область кормятся из госбюджета. Это означает. что из одного бюджетного кармана( области) переложили в другой бюджетный карман (федеральный0. Так и живем. Подачки Газпрома зениту считаем доходом этого клуба. Смешно. а скорее стыдно.
Bad Listener
Bad Listener
30 декабря 2025 в 18:37
20 лямов где то осели
CCCP1922
CCCP1922
30 декабря 2025 в 18:24
Сборы дешевле проводить в Турции.
particular
particular
30 декабря 2025 в 18:16
Значит, в бюджетах Самары или области убыло на полярда...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo2 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 18:00
скорей всего, взяли кредит в банке под нехилые проценты.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 15:31
Ну теперь кому то другому должны будут
shlomo2
shlomo2
30 декабря 2025 в 15:01
О как... оказывается можно найти денежку....
