Газзаев отметил вклад Галицкого в развитие российского футбола

30 декабря 2025, 10:49

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий внес значительный вклад в развитие отечественного футбола и показал пример эффективного построения частного клуба. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

29 декабря президент России Владимир Путин наградил Галицкого орденом Дружбы. Глава государства отметил его заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

«Я очень высоко оцениваю вклад Сергея Галицкого в развитие отечественного футбола. Он внес большой вклад не только в историю краснодарского, но и российского футбола, спорта в целом. Я считаю, что Сергей Галицкий — это пример того, как нужно выстраивать частный клуб. Это самое главное, потому что будущее нашего футбола, на мой взгляд, именно за частными клубами. В „Краснодаре“ выстроена современная спортивная инфраструктура, сильная детская академия, фактически создана модель того, как должен развиваться футбольный клуб. Поэтому это пример для других команд», — сказал Газзаев.

«Безусловно, полученная награда заслуженная. Я искренне поздравляю Сергея Николаевича, желаю ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, новых достижений и сил для реализации всех задуманных проектов на благо российского футбола. Он показал, каким может и должен быть частный футбольный клуб. Будущее нашего футбола за частными клубами», — добавил он.

Галицкому 58 лет. Он основал «Краснодар» в феврале 2008 года. В сезоне-2024/25 клуб стал чемпионом России, завоевав первый трофей в истории. В нынешнем сезоне Мир — Российской премьер-лиги «Краснодар» находится на 1-м месте, набрав 40 очков после 18 матчей.

ВалераКарпин
ВалераКарпин
вчера в 07:30
Галицкого в президенты
Slepowron
Slepowron
30 декабря 2025 в 23:55
Да, Галицкий столько сделал для Российского футбола, что переоценить его вклад сложно. Но краснодарцы знают своего героя и уже наврятле забудут, даже думаю что никогда
eyzhzbgp8g5h
eyzhzbgp8g5h
30 декабря 2025 в 13:53
Вклад Галицкого все признают , он заслужил
Vilar
Vilar
30 декабря 2025 в 11:50
Не умаляя значения орден Дружбы, думаю, что Галицкий Сергей Николаевич заслужил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени! Это справедливо!
sv_1969
sv_1969
30 декабря 2025 в 11:18
По мне так вклад Галицкого, больше всех дюковых, митрофановых и всего РФС!
shlomo
shlomo
30 декабря 2025 в 11:14
Нужно было давать такое интервью... еще многие должны такое сказать...
