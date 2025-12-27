«Сандерленд» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766788518

сегодня, 01:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Сандерленд» – «Лидс», который состоится 28 декабря 2025 года.

«Сандерленд»

«Сандерленд» не может стабильно набирать очки весь сезон, но команда держится на высоком уровне, чем ее болельщики могут гордиться. Коллектив набрал 27 баллов и идет на восьмой позиции, что на два пункта меньше, чем сразу у трех конкурентов. В домашней игре с «Лидсом» хозяева являются фаворитами и постараются доказать свое превосходство уже на футбольном поле.

20 декабря «Сандерленд» сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0), а 14 числа команда на своем поле обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

«Лидс»

«Лидс» не проигрывает несколько матчей подряд и это наверное самый лучший отрезок клуба в сезоне. Коллектив поднялся на 16 место и набрал уже 19 баллов, что на шесть пунктов больше, чем в зоне вылета. Тем не менее, гостям нельзя расслабляться и сейчас они сделают все, чтобы как минимум не проиграть «котам» на выезде, с которыми вместе вышли из Чемпионшипа в АПЛ в прошлом сезоне.

20 декабря «Лидс» разгромил на своем поле «Кристал Пэлас» (4:1), а 14 числа поделил очки с «Брентфордом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Сандерленд» – 2.7

Ничья – 3.15

Победит «Лидс» – 2.75

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют»

«Сандерленд» не проигрывает на своем поле уже семь поединков подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить, на победу «Сандерленда», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.7. Предполагаем, что хозяева в этой игре должны одержать победу, ведь отлично играют на своем стадионе и в этот раз смогут забить больше соперника.