«Сандерленд» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Сандерленд» – «Лидс», который состоится 28 декабря 2025 года.
«Сандерленд»
«Сандерленд» не может стабильно набирать очки весь сезон, но команда держится на высоком уровне, чем ее болельщики могут гордиться. Коллектив набрал 27 баллов и идет на восьмой позиции, что на два пункта меньше, чем сразу у трех конкурентов. В домашней игре с «Лидсом» хозяева являются фаворитами и постараются доказать свое превосходство уже на футбольном поле.
20 декабря «Сандерленд» сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0), а 14 числа команда на своем поле обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).
«Лидс»
«Лидс» не проигрывает несколько матчей подряд и это наверное самый лучший отрезок клуба в сезоне. Коллектив поднялся на 16 место и набрал уже 19 баллов, что на шесть пунктов больше, чем в зоне вылета. Тем не менее, гостям нельзя расслабляться и сейчас они сделают все, чтобы как минимум не проиграть «котам» на выезде, с которыми вместе вышли из Чемпионшипа в АПЛ в прошлом сезоне.
20 декабря «Лидс» разгромил на своем поле «Кристал Пэлас» (4:1), а 14 числа поделил очки с «Брентфордом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Сандерленд» – 2.7
- Ничья – 3.15
- Победит «Лидс» – 2.75
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют»
- «Сандерленд» не проигрывает на своем поле уже семь поединков подряд
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
Поставить, на победу «Сандерленда», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.7. Предполагаем, что хозяева в этой игре должны одержать победу, ведь отлично играют на своем стадионе и в этот раз смогут забить больше соперника.