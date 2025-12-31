Top.Mail.Ru
«Арсенал» разгромил «Астон Виллу»

вчера, 01:15
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Астон Вилла». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились: Габриэль Магальяйнс (48'), Субименди (52'), Троссард (69'), Габриэл Жезус (78'). За гостей забивали Уоткинс (90+4').

По итогам встречи «Арсенал» имеет 45 очков, у гостей — 39 очков.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 3 января 2026, соперником будет «Борнмут». «Астон Вилла» проведет следующий матч 3 января 2026, (соперник — «Ноттингем Форест»).

Comentarios
Comentarios ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 09:14
Рыхлый пока Арсенал сегодня победа завтра повезло. В АПЛ пока нет такой твердой команды
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:06
Интересный взгляд, благодарю.

Мне как раз думается, что скорее Арсенал Лондон возьмёт АПЛ чем Лигу Чемпионов, но посмотрим как выйдет, может не выиграют ни один из них. Уже хорошо для интриги что в АПЛ более чем две команды борятся за золото и в целом по таблице много борьбы, например Челси обгоняет Лидс лишь на десять очков.
DXTK
DXTK ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:44
Ман Сити....... и Гвардиола это снова сделают.

Первая причина У них есть форвард, Холанд у Арсенала его по прежнему нету. Дикьереш? ну что он есть что его нету..... особо помощи от него невидно. Будь у них сегодня на острие Мбаппе...Я бы сказал да.........

Вторая причина у Гвардиолы менталитет победителя, у Артеты его нету, в прошлом сезоне когда Сити сдал, отличный шанс был у Арсенал стать первым, но они пропустили Ливерпуль с новичком Слотом, который в этом сезоне поплыл со страшной силой....... И Пеп никогда два сезона подряд не заваливал чемпионат, его командам проще догонять, это Артете надо поглядывать назад.....

Третья причина.....Артете придется выбирать либо АПЛ либо ЛЧ....... так как Арсенал хочет одинаково выиграть и один и второй трофей, придеться чем то жертвовать в противчном случаи....... как в поговорке за двумя зайцами.......и ни одного не поймаешь.

Четвертая причина Гвардиола умеет выдерживать титульную гонку, Артета слаб на все дистанции.

PS Пятая причина Я фанат Тоттенхэма и просто не хочу видеть Арсенал снова первым........пускай лучше ЛЧ оформят чем выиграют АПЛ.......да и ушастым им нужнее, Венгер то его так и не взял, да и еврокубков у них маловато.....какой ты топ клуб без победы в ЛЧ......?????........
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:16
канониры выбили одного конкурента......но в спину дышит МС- соперник в разы серьёзней...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:57
А кто можеть взять титул в этот раз, если не лондонский Арсенал?
DXTK
DXTK
вчера в 19:35, ред.
Вот по этому Эмери и не станет топ тренером не умеет он держать высокую планку..... а подобные матчи как этот от Арсенала 1-4......или тот самый от Барселоны 1-6..........лишь подтверждают. В определяющий момент он сдувается.

Вилла просто выдохлась, ну разогнались хорошо, 3 место надо бы удержать теперь.

Арсенал все равно будет вторым, традиции надо предерживаться.

PS Всех с наступающим!!!
DXTK
DXTK ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 19:30
Каждый год От фанатов Арсенала мы слышим одно и тоже, но каждый год второе место......
112910415
112910415
вчера в 19:10
молодцы и те, и эти !
particular
particular
вчера в 15:36
Показательно раскатали...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:38
Хорошо отыгрался за поражение в гостях !!!
Drosmo
Drosmo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:39
Спасибо! С Наступающим!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 10:38
Да, такая опция есть.

Продлили Ваш VIP-статус на год.
Drosmo
Drosmo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:29
А можно ли тогда материальный приз заменить на ещё один vip?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 10:21
Доброе утро. Да, материальные призы победителям декабря будут отправлены.
ABir
ABir
вчера в 10:21
Гроссмейстерская победа канониров! Чемпионский ход!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:52
Молодцы, Арсенал. Да и АВ молодцы, 13 побед подряд для такого клуба - это космос.
Чем Ман Сити или Ливер, желаю победу Арсеналу.
Хотя болею за МЮ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:34
В начало второго тайма Меринг повезло, что судья не удалил его. Игра пошла бы по другому))) Эмери все равно молодец. Ну а Арсенала реванш удался. С победой))
Drosmo
Drosmo
вчера в 09:33
Здравствуйте, подскажите, а материальные призы в декабре предусмотрены победителям КП?
97ybzsmtr73y
97ybzsmtr73y
вчера в 08:36
Всех пушкарей с красивой победой!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 08:14
Поздравляю с победой Великие Канониры!
Groboyd
Groboyd
вчера в 08:13
А Дьокереш для красоты в Арсенале?
Варвар7
Варвар7
вчера в 07:52
Арсенал с победой . Разгромленная АВ всё таки забила гол престижа в самой концовке. Побольше всем нам интересных игр в Новом году !!!
Брулин
Брулин
вчера в 07:33
Уходим в 2026 год лидерами!
Всем хейтерам Арсенала провёл по губам, всем
Bad Listener
Bad Listener ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 06:03, ред.
А какие щас мерки АПЛ? Довольно посредственная лига как и все остальные в мире. От той АПЛ что когда то была самым сильным и престижным чемпионатом в мире одно название осталось что даже Артета со своим незрелым Арсеналом умудрился в лидеры выбиться. И из-за чего? Правильно! Из-за того что все остальные развалились. Всё как с чемпионство Ливерпуля в прошлом году.
adekvat
adekvat ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 05:34
Нормально все, Арсеналу проиграть можно.
Шуня771
Шуня771
вчера в 05:22
Болел Арсенала с хорошей игрой и победой!
Гвардиолу видели в табачной лавке...
Новогодний подарок себе брал...))
youtomee
youtomee ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 05:07
Тренеришка все равно молодец. Середнячковая команда по меркам АПЛ, а результаты отличные.
Master Shake
Master Shake
вчера в 02:29
С чемпионом в этом сезоне определились
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 02:09
Эх, а я уже поверил в сказку Эмери, но очная встреча расставила всё по своим местам.
Nenash
Nenash
вчера в 01:48
Виллу хватило на тайм.. Дальше - устали..
