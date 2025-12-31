«Арсенал» разгромил «Астон Виллу»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Астон Вилла». Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами у хозяев отметились: Габриэль Магальяйнс (48'), Субименди (52'), Троссард (69'), Габриэл Жезус (78'). За гостей забивали Уоткинс (90+4').
По итогам встречи «Арсенал» имеет 45 очков, у гостей — 39 очков.
В следующем матче «Арсенал» сыграет 3 января 2026, соперником будет «Борнмут». «Астон Вилла» проведет следующий матч 3 января 2026, (соперник — «Ноттингем Форест»).
С победой нас, пушкари! Входим в НГ на первой строчке, главное, в мае остаться на ней!
Все таки класс канониров выше как ни крути.
Унаи надо было играть с самого начала вот такую игру как в концовке, а не сбивать темп и затягивать время. И Уоткинса вместе Санчо выпускать после первого тайма создавать большинство в атаке))
Но Утокинс все таки забил свой гол.
