США выделили $250 млн на меры по противодействию БПЛА во время ЧМ

30 декабря 2025, 23:30

Вашингтонская администрация предоставила $250 млн властям 11 американских штатов на меры по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Федеральным агентством США по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется в документе, ведомство «выделило $250 млн 11 штатам, где пройдут матчи» чемпионата, а также столичному региону США в качестве грантов. В заявлении подчеркивается, что «получатели могут использовать эти средства для развития возможностей по выявлению, идентификации, отслеживанию беспилотников, а также по противодействию им».

Представители агентства считают, что «в последние годы преступники, террористы и враждебно настроенные иностранные субъекты стали активнее применять» беспилотники. «Мы знали, что нужно действовать быстро, чтобы обеспечить безопасность на чемпионате мира в связи с растущей угрозой, связанной с БПЛА, и мы сделали именно это», — отметил представитель ведомства, имея в виду выделение упомянутых средств. Планируется, что вашингтонская администрация в 2026 году предоставит еще $250 млн властям американских штатов на противодействие беспилотникам.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Шеф Пентагона Пит Хегсет в августе заявил, что американское военное ведомство создает рабочую группу по противодействию БПЛА. Он тогда отметил, что есть опасность применения беспилотников для ударов по американским силам, а также несанкционированного вхождения таких аппаратов в воздушное пространство США. В начале июня президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление должно ускорить разработку и тестирование национальных технологий с целью наращивания производства и экспорта дронов. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных беспилотников.

