Роналду впервые с 2009-го не сделал ни одного хет-трика за календарный год

30 декабря 2025, 23:40

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, завершил 2025 год без хет-триков в официальных матчах. Об этом сообщил портал Spor.

Для Роналду это первый подобный случай с 2009 года, когда он выступал за испанский «Реал». Всего в 2025 году на счету португальца 41 гол. Последний из них он забил во вторник в гостевом матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (2:2).

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и «Реал», лучшим бомбардиром которого является.

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:32
Здоровья, легенде . Мы будем держать пальцы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:07
Просто он раньше против слабых Барселон и Арсеналов играл.....
А сейчас против серьёзных парней....
112910415
112910415
вчера в 12:51
сделает ещё когда-нибудь
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:52
Какие хет-трики 😁 Ему через месяц уже 41
От него и в 50 лет походу будут ждать голы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:33
Арабы жмут пенальти, а без них никак...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:26
Забил в предпоследнем матче вообще-то) Но отменили из-за оффсайда.
w2uknbna29vx
w2uknbna29vx
вчера в 06:35
А это можно списать на возвраст
Alex_67
Alex_67
вчера в 01:52
Зато в чемпионате СА забивает больше гола за матч...
Nenash
Nenash
вчера в 01:49
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 01:37
Неприятность эту мы переживем!!!!
