Роналду впервые с 2009-го не сделал ни одного хет-трика за календарный год

30 декабря 2025, 23:40

Португальский нападающий , выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, завершил 2025 год без хет-триков в официальных матчах. Об этом сообщил портал Spor.

Для Роналду это первый подобный случай с 2009 года, когда он выступал за испанский «Реал». Всего в 2025 году на счету португальца 41 гол. Последний из них он забил во вторник в гостевом матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (2:2).

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и «Реал», лучшим бомбардиром которого является.