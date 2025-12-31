Top.Mail.Ru
Футболист «Реала» Мбаппе пропустит три недели из-за травмы

вчера, 16:24

Французский футболист испанского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы связок колена. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Нападающий пропустит Суперкубок Испании, матчи которого пройдут с 7 по 11 января в Саудовской Аравии.

Мбаппе 27 лет. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. С 2018 по 2024 год он выступал за ПСЖ и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги.

Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

112910415
112910415
сегодня в 13:47
вот реально плохо, вовсе плохо ...
drug01
drug01 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 13:44
Спасибо тебе Олег за поддержку!Я подумал что ты на меня в обиде за подкол Спартака!Может на следующей месяц наберут группу без призов!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:15
Всем добра и с новым годом! Жаль, что группа БП не сформировалась...
particular
particular
сегодня в 12:36, ред.
Добрый день! С наступившим и предстоящими!
Вчера получил "Вы выиграли группу Группа Заболотного, поздравляем!"...
Что сие значит? Может на VIP-статус хватит?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:14
С наступившим Новым годом!!!

Поздравляю победителей и призёров Конкурса Прогнозов !!!

Всем хорошего настроения!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:51
Это серьезная потеря для Реала - это точно !
Шуня771
Шуня771 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 11:22
За большими кэфами не гонялся, это спонтанная ставка была, участие было формальное... Под конец турнира даже баллы остались и разбросал по сотке на "30 ставок"... Но увы - без призов нет, а в "писательском турнире" нет равных условий...
Удачи.
Шуня771
Шуня771 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 11:11
Доброго дня Виктор!

С наступившим Новым годом!

О ба на, а я только собрался в честный турнир...)

Мне тоже жаль, что соккер не в состоянии проводить турнир "Без призов"!
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:39
Спасибо
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:35
Хорошо. Продлил на год. Всего доброго!
drug01
drug01
сегодня в 01:29
Поздравляю игрока 1984,занявшей первое место в группе без призов.Готов был дать бой ...но увы группу закрыли!Желаю удачи!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:28
Тогда продляйте!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 01:23
Приветствую.

В случае с декабрём не хватило выбравших группу без призов, поэтому в январе её не будет, вместо неё будет обычная группа.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:22
Как вариант можем прислать футболку, только она будет не с логотипом сайта, а футболка сборной России, например. Футболки среди призов обычно, просто уже не отправляем те призы с логотипами которые были годы тому назад. Но если предпочтительнее будет продлить VIP-статус ещё на полгода, то сделаем.
drug01
drug01 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Спасибо уважаемый Олег!Я переживал,что ты покинул тогда группу без призов.Был план тебя обойти.Сыграл не ахти попал в десятку планировал а этом месяце применить нов систему но увы группу к сожалению закрыли.внимательно посмотрел твои ставки в декабре ты гонялся за большим коэф. И даже не поверил что Арсенал победит!!!Вообще я очень рад настрою всех игроков в нашем на новый 2026 год. Хочу видеть меньше споров и удачных результатов всем игроков.В добрый путь!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:17
Здравствуйте! Да если можно просто продлить вместо приза! Жаль что у Вас щас футболок нет! Я их ребятам в госпиталь отдавал!
С Новым годом!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 01:13
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, приз с атрибутикой какого клуба или сборной Вам бы хотелось в этом месяце.
d86ejq5q9tar
d86ejq5q9tar
сегодня в 00:17
Арабы денег не подкинули, Мбаппе сразу заболел.
cb2ht2zqfxdy
cb2ht2zqfxdy
сегодня в 00:16
Просто не захотел туда ехать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 00:15
Устроил себе мини отпуск.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:05
Из-за травмы связок колена... Звучит очень плохо.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:03
Только этого не хватало...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 21:41
скорей не в шведском вояже несчастье случилось))
а когда нагнал парижский клуб на 60 млн.
и поехал в африку, поддержать хакими.
поддержал до травмы.
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:07
....Доброго,по настоящему снежного,зимнего вечерка!!! Сегодня для
нас нет мадридцев,каталонцев,англичан,шотландцев, спартачей,
динамовцев, коняшек,паровоза и т.д. и т.п. !!! А есть единый,любимый Соккер -сайт о самом лучшем виде спорта на
свете- футболе!
Позвольте от души поздравить руководство,админов,редакторов,
авторов, ну и конечно моих оппонентов, одноклубников, просто
участников с Наступающем 2 0 2 6 годом!!! Здоровья и всех благ
( по возможности!!!)
Drosmo
Drosmo
вчера в 20:22
Ну вот и приехали. Без Мбаппе сегодняшний Реал - это уже не просто хромающая команда, а ползущая по-пластунски. Без главной забивной силы о Суперкубке можно сразу забыть, а в Ла Лиге теперь шанс увеличить разрыв с Барселоной увеличился в разы.

Плюс ко всему теперь аукнется "умнейшая" мысль Алонсо отдать Эндрика в аренду. Ведь молодой бразилец в кубковом матче показал, что он куда более полезный на поле в роли ЦН чем Гонсало Гарсия.

Очень похоже, что эти матчи без Мбаппе могут стать приговором для Алонсо как для тренера Реала.
ABir
ABir
вчера в 19:52
Серьезная и трудновосполнимая потеря для Реала.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 19:05
Доброго новогоднкего вечера Вам.

Добавили счёт, скоро должно отобразиться в конкурсе, после автоообновления.
69er29p5rvf6
69er29p5rvf6
вчера в 18:15
Реалу трудно без него придётся, сейчас он главная ударная сила в команде
Nenash
Nenash
вчера в 18:03
Нельзя ему ездить ни в Швецию, ни в Африку.. 💁
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:43
скажите матч сегодня АльДраих-АльДжубаиль я поставил тотал, а потом там стало написано только счет. в итоге тотал сыграл, но ставка висит нерасчитана. вернется что-нибудь?? или изначальная ставка или выигрыш по тоталу? я просто не видел в какой момент появилось только итоговый счет, но поставить на победы и тоталы там можно было точно
