Футболист «Реала» Мбаппе пропустит три недели из-за травмы

Французский футболист испанского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы связок колена. Об этом сообщает газета L'Equipe.
Нападающий пропустит Суперкубок Испании, матчи которого пройдут с 7 по 11 января в Саудовской Аравии.
Мбаппе 27 лет. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. С 2018 по 2024 год он выступал за ПСЖ и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги.
Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.
Плюс ко всему теперь аукнется "умнейшая" мысль Алонсо отдать Эндрика в аренду. Ведь молодой бразилец в кубковом матче показал, что он куда более полезный на поле в роли ЦН чем Гонсало Гарсия.
Очень похоже, что эти матчи без Мбаппе могут стать приговором для Алонсо как для тренера Реала.
