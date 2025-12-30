Зимний кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля 2026 года в Абу-Даби

1767085513

30 декабря 2025, 12:05

Матчи Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги ( РПЛ ) пройдут с 3 по 10 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ .

В турнире примут участие московские ЦСКА и «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар».

Турнир пройдет по круговой системе. В случае ничьей в основное время назначается серия пенальти, за победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1 очко. В случае поражения в основное время очки команде не начисляются.