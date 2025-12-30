Top.Mail.Ru
Зимний кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля 2026 года в Абу-Даби

30 декабря 2025, 12:05

Матчи Winline — Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с 3 по 10 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В турнире примут участие московские ЦСКА и «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар».

Турнир пройдет по круговой системе. В случае ничьей в основное время назначается серия пенальти, за победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1 очко. В случае поражения в основное время очки команде не начисляются.

Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года. В прошлом году победителем соревнования стали футболисты «Зенита».

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт РПЛ
ВалераКарпин
ВалераКарпин
вчера в 04:55
Эх,я бы посмотрел если проходил где нибудь в Антарктиде в шапках,бушлатах,валенках вот это было бы шоу на весь мир.
А наши медийщики не шарят.
lobsterdam
lobsterdam ответ lazzioll (раскрыть)
30 декабря 2025 в 18:41
О, знаю, Читта это в Италии точно, но АД все-таки ближе…
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
30 декабря 2025 в 18:28
Черная метка на том , кто его выигрывает...)))
lazzioll
lazzioll ответ lobsterdam (раскрыть)
30 декабря 2025 в 18:27
хотели в Чите, но она дальше от Москвы чем АбуДаби
ABir
ABir
30 декабря 2025 в 14:13
Зимний Кубок нельзя выигрывать, только участвовать, а если выиграл, то о чемпионстве забудь.
Bad Listener
Bad Listener
30 декабря 2025 в 13:48, ред.
Это наверное про этот кубок говорил Ивлев что Динамо может выиграть, тогда верю. Тем более я так понял Спартака который всё время берёт только такие титулы в этом сезоне не будет среди соперников.
lotsman
lotsman ответ Шуня771 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 13:34
Странный, согласен. Видимо решили что этот кубок не официальный, типа товарищеских игр.)
lobsterdam
lobsterdam
30 декабря 2025 в 12:45
абу-даби - это в какой области?откуда деньги на такое мероприятие, мало кому доступное? надо ли таскаться так далеко, чтобы потешить свое самолюбие?
Шуня771
Шуня771
30 декабря 2025 в 12:16
Странный регламент футбольных правил - за поражение по пенальти 1 балл, победу - 2!)
