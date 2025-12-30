Пьянич объявил о завершении карьеры

Боснийский хавбек Миралем Пьянич объявил, что в возрасте 35 лет уходит из футбола. В интервью Tuttosport игрок заявил, что хочет проводить больше времени со своей семьей.
Босниец, сыгравший в общей сложности в 666 официальных матчах за свою карьеру, забил 77 голов и отдал 132 результативные передачи. Пьянич, в карьере которого были такие клубы, как «Барселона» и «Ювентус», выиграл в общей сложности 9 трофеев.
Последней командой Пьянича стал московский ЦСКА.
Удачи Миралем!
«Миралем Пьянич завершил игровую карьеру. В составе армейцев босниец стал обладателем Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России.
Мира, спасибо за карьеру и время, проведённое в ЦСКА! Удачи во всех начинаниях!» — написала пресс-служба армейцев.
