Пьянич объявил о завершении карьеры

30 декабря 2025, 21:46

Боснийский хавбек Миралем Пьянич объявил, что в возрасте 35 лет уходит из футбола. В интервью Tuttosport игрок заявил, что хочет проводить больше времени со своей семьей.

Босниец, сыгравший в общей сложности в 666 официальных матчах за свою карьеру, забил 77 голов и отдал 132 результативные передачи. Пьянич, в карьере которого были такие клубы, как «Барселона» и «Ювентус», выиграл в общей сложности 9 трофеев.

Последней командой Пьянича стал московский ЦСКА.

матос
матос ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 12:38
у вас он и подтвердил репутацию 62а , топтав в раздевалке майку лацио
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:26, ред.
Приятно, что такой знаменитый футболист провёл в ЦСКА около полутора десятка матчей.
Удачи Миралем!
Red blu
Red blu
вчера в 10:22
Пресс-служба ЦСКА пожелала ему удачи во всех начинаниях и поблагодарила за сотрудничество.

«Миралем Пьянич завершил игровую карьеру. В составе армейцев босниец стал обладателем Кубка России и бронзовых медалей чемпионата России.

Мира, спасибо за карьеру и время, проведённое в ЦСКА! Удачи во всех начинаниях!» — написала пресс-служба армейцев.
Варвар7
Варвар7
вчера в 03:42
Неоднозначная фигура - интересно ,чем он займётся после карьеры игрока, помимо семьи?
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ матос (раскрыть)
вчера в 00:18
В Юве тоже неплохо заменил Пирло,но потом скис
sv_1969
sv_1969
30 декабря 2025 в 23:50
Карьера у него была хорошая.
CCCP1922
CCCP1922
30 декабря 2025 в 23:22
Не у каждого бывает такая карьера, но с завершением он затянул....
матос
матос
30 декабря 2025 в 23:20
62о человек , как игрок был классным лишь в Роме , далее не то....
shlomo
shlomo
30 декабря 2025 в 23:03
Каждый выбирает то что ему нужно именно сейчас.... удачи в дальнейшей жизни...
VeniaminS
VeniaminS
30 декабря 2025 в 22:49
Пора переходить на тренерскую работу.
Bad Listener
Bad Listener
30 декабря 2025 в 22:28, ред.
Разочаровался в футболе увидев РПЛ. Это как когда просыпаешься после очередной пьянки в каком нибудь гадюшнике и думаешь *ну всё, пора завязывать".
Romeo 777
Romeo 777
30 декабря 2025 в 22:01
Классный был игрок, особенно в Роме и Ювентусе.
jnj9erehmugk
jnj9erehmugk
30 декабря 2025 в 22:00
Провёл славную карьеру, пришло и его время
Гость
