Пьянич объявил о завершении карьеры

30 декабря 2025, 21:46

Боснийский хавбек объявил, что в возрасте 35 лет уходит из футбола. В интервью Tuttosport игрок заявил, что хочет проводить больше времени со своей семьей.

Босниец, сыгравший в общей сложности в 666 официальных матчах за свою карьеру, забил 77 голов и отдал 132 результативные передачи. Пьянич, в карьере которого были такие клубы, как «Барселона» и «Ювентус», выиграл в общей сложности 9 трофеев.