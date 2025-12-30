Изменение правила офсайда в футболе рассмотрят 20 января

1767093304

30 декабря 2025, 14:15

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Об этом сообщает испанская газета AS.

Отмечается, что IFAB обсудит тему изменения правил офсайда на собрании в Лондоне. Планируется, что в случае принятия правила будут действовать с сезона-2026/27.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.