Изменение правила офсайда в футболе рассмотрят 20 января

30 декабря 2025, 14:15

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Об этом сообщает испанская газета AS.

Отмечается, что IFAB обсудит тему изменения правил офсайда на собрании в Лондоне. Планируется, что в случае принятия правила будут действовать с сезона-2026/27.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.

Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:32
Еще раз, ВЗАИМНО, Дружище!!!!!!!)))))))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:29
Приветствую Виктор! И тебя с Наступающим! Здоровья счастья и всех благ тебе и твоим близким!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:30
Приветище, Дружище!!!
Володя, поздравляю тебя с наступающим Новым Годом, и от всей души хочу пожелать тебе, как в Новом году, так и в последующих, прежде всего- Крепчайшего ЗДОРОВЬЯ, тебе и твоей семье!!!!!!! Всяческих Благ, достатка и семейного уюта, всего самого присамого Доброго!!!!!!! Будь ЗДОРОВ, Дорогой!!!!!!! С Наступающим!!!!!!!)))))))
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 00:26
Вполне допускаю, что в ближайшем будущем появится еще какая нибудь замануха, способная дурить людям голову.))) Но будем откровенны, ведь и сейчас арбитры, даже просмотрев VAR не всегда, в силу разных причин способны принять правильное или логичное решение... А сколько пенальти, по разным причинам отменялись или не назначались, исключительно под действием различных факторов, связанных не с просмотром техники, а только под давлением различных обстоятельств.
Поэтому я не верю в то, что возможна техника, способная победить человеческие принципы. Вопрос риторический, а время рассудит...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:15
Ну вот они придут к тому, что пора уже отдать ответственность ИИ чтоб споров не было.
Автоматическое определение офсайда и гола будет на совести автоматики, а настройка алгоритмов системы на совести человека.
Я не верю в иной исход в будущем, потому что технологии идут вперёд большими темпами.

Умные мячи есть, ВАР есть, осталось совсем немного!)
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 23:03
Интересная информация, Володя, но я против таких экспериментов. Или с офсайдами или без них, а дробить на фрагменты- теряется и смысл игры и её интрига. Видимо, правильно и во-время поняли в Англии, что это извращение и надо от этого избавляться. А вот в СССР такого не вспомню. Не отрицаю конечно, но не помню.
Брулин
Брулин
30 декабря 2025 в 22:50
Если утвердят такие линии офсайдов, то это кардинально изменят действия защитников. Многие классные защитники станут уже не такими классными, и, наоборот, многие средние выйдут из тени.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
30 декабря 2025 в 22:24
Виктор, вот что я нарыл в инете. Но это в Англии. Но я помню, что и в нашем чемпионате такой эксперемент проводился.

"Да, в 1970-х годах в Англии на Кубке Watney проводили эксперимент, в рамках которого судья фиксировал положение офсайда только в штрафной площади.

Цель эксперимента — сделать матчи более зрелищными. Однако изменение не прижилось, и уже в 1972 году от него отказались."
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 22:22
Я ничего не имею против самого Флика, но его офсайдные линии себя не оправдали в решающий момент, хотя и без них, ошибки у него были. Но сейчас не об этом. Вы правы, устранение офсайдов, как таковых, может повлечь за собой ряд других неудобств. Но дело в том, что я не вижу выхода из постоянных ошибок, связанных с определением офсайда, а значит, споры и конфликты будут продолжаться в той или иной степени. Ну посмотрим. Завтра, офсайды точно не отменят, а к чему приведут постоянные разговоры на разных уровнях обсуждений, видно будет...)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
30 декабря 2025 в 22:05
Спасибо Вам за очень тёплые слова!
Надеюсь всё человечество будет идти только в лучшую сторону, как и футбол!))

Вы предлагаете вообще отметить офсайды? Так это убьёт Фликовский футбол, не будет никаких высоких линий))
Я всё же думаю, что не отменят. Потому что скоро вообще придут к автоматике, где не будет человеческих ошибок, а в мячи вставят датчики определения гола.
Они есть вроде как только в АПЛ? Будет использоваться повсеместно.
Не будет споров как в Эль-Класико, когда Лунин вынес мяч за линией, а с другого ракурса вроде как не пересёк.
Тут есть что улучшать. Современные технологии должны идти на пользу и определять чёткие границы!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
30 декабря 2025 в 21:05
Здорова, Дружище Санёк!!!
Спасибо, Дорогой, Спасибо!!!!!!! Красочно и красиво- Москва сверкает, играет предновогодним фейерверком!!!!!!! Дружище, позволь и тебя поздравить с Наступающим Новым Годом, и пожелать тебе- Тепла в душе, семейного счастья и уюта!!!!!!! Но и конечно- как же без ЗДОРОВЬЯ?! Его, Дорогой- в первую очередь, без ограничений!!!!!!!

Завидую тебе на снег. А у нас сегодня выпал немного и тут же растаял, вот и вся зима, и так, каждый год...((( Еще раз, Дружище- Спасибо!!!!!!!)))
lotsman
lotsman
30 декабря 2025 в 20:57
Никаких измерений мизинцев, пяток и прочих частей тела не надо если считать офсайдом если тело игрока нападения полностью находится за линией предпоследнего игрока защищающейся команды. Это моё личное мнение.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
30 декабря 2025 в 20:51
...Доброго вечерка, Минхерц!!! А в Белокаменной всё как у людей,
снегу навалило и не терпится поздравить тебя Витя дорогой с Наступающим Новым Годом! Просыпаться и ложиться с этим удивительным футболным чувством радости игры,тьфу ты, жизни во всех её проявлениях! Спросишь куда пропал? Немного отдохнул
от всего и вся в кругу семьи! Да, Я не закончил, стабильности в области сообственного здравохранения и всех мат благ в Стране обитания! Проще Витя, будь таким какой ты есть, а народ,как говорится уже подтянулся....! Завтра подниму (запретная тема пошла) чарочку за Ваше Благородь Здоровья!!!
Теперь по теме, мечта поэта без офсайдов играть, правда защитникам не позавидуешь,вообще без подключений вперёд,
иначе сразу получишь в ответку,да дворовый,но красивый и голов море!
t2s95ufw6rph
t2s95ufw6rph
30 декабря 2025 в 20:08, ред.
Венгер плохого не посоветует, отменить вообще офсайды, больше голов, больше зрелищности
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 декабря 2025 в 20:04
Венгер превратился в какого то футбольного радикала))
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 19:57, ред.
Моё почтение, Уважаемый!!!
Спасибо, и Вас- с наступающим Новым Годом, и пусть наступающий Новый Год будет для Вас лучше предыдущих, и так- с каждым Новым Годом!!!!!!! ЗДОРОВЬЯ- самое главное!!!!!!!
Ну собственно, да, итак забивается много, но такое счастье далеко не у всех. Не все же умеют так бомбить соперника как Ваша Барселона.))) Такое счастье- только у избранных...
Что касается отмены офсайдов, то не мне решать. Но просто эти мучения и конфликты будут продолжаться на самом высоком уровне... А в результате, вспомните меня, всё равно придут к отмене офсайдов.))) Я не говорю, что это будет завтра, но будет обязательно,потому что ничего другого не придумают.
Ведь если проследить, как меняли линию офсайдов, то постепенно, она сводится к нулю... Поэтому нет никакой гарантии, что офсайды окончательно не отменят, и это не фантастика будущего.)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
30 декабря 2025 в 19:46
Доброго дня! С наступающим Новым годом! Мои самые наилучшие пожелания Вам. Здоровья!!!

Так сейчас уже забивают по 8-9 голов, куда больше?)
Вам вроде это не нравится? Методы Венгера вызовут еще больше споров. Сейчас хоть знают, что ни на миллиметр нельзя залезть.
Agamaga005
Agamaga005 ответ баск (раскрыть)
30 декабря 2025 в 19:41
Хочется чем-то запомниться Арсену. Хочет чтоб футбол играли и по его правилам.
Agamaga005
Agamaga005
30 декабря 2025 в 19:40
Метод Венгера полный бред. Лучше оставить как есть и засчитывать только чистые голы.
Залез на миллиметр - отмена гола! А то всё начнётся по новой привыкать, споров станет ещё больше залез не залез.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 19:36
Приветище, Дружище!!!
Спасибо, Володя, спасибо- взаимно!!!!!!! Тебе всяческих Благ в Новом Году- достатка в семье, радости, но конечно же, прежде всего- ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!
Нет, Володя, этих правил не помню, к сожалению. Пенальти послематчевые в 1973г., тоже плохо помню, был на срочке, но это, кое-как помню... А вот, то, что ты рассказал, нет, не припоминаю.
баск
баск
30 декабря 2025 в 19:35
С тех пор, как Арсен Венгер, явно ударными темпами выживающий из ума, занял
упомянутый в заметке пост, чего только не пришлось людям разбирать
из реформаторских бредней этого человека.

И ввод из аута ногами, и увеличение ворот, и введение то белых, то оранжевых,
то зелёных карточек, и апофеоз его идиотничанья- отмену офсайда.
Хорошо хоть протолкнуть на обсуждение ахинею в виде полной отмены ему всё же не позволили..

Но что такое эта новая формулировка по определению офсайда?
Останется по-прежнему необходимым считать сантиметры-миллиметры, и новшество окажется лишь в том, что линия офсайда приблизится к воротам обороняющихся. А хорошо ли это, вот вопрос..

Когда уже этого "великого реформатора" спровадят к внукам-рыбалкам?
Давно уже пора, очень давно.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
30 декабря 2025 в 19:21
Виктор, пртвет!
Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Желаю тебе всего наилучшего, но главное - ЗДОРОВЬЯ!
Может помнишь, вроде в начале 70-х годов в чемпионате СССР проводили эксперимент. Вне игры фиксировали ТОЛЬКО в штрафной площадке. Эксперимент был недолгим, и всё вернулось на круги своя.
KS_Y116
KS_Y116
30 декабря 2025 в 18:15, ред.
Хрен редьки не слаще... Опять миллиметры рисовать
Kosmos58
Kosmos58
30 декабря 2025 в 17:56
ВАР нужен для карточек, а офсайд отметить!
DXTK
DXTK
30 декабря 2025 в 17:54
Есть офсайд или его нету, главное решение остается за судьей. Лучше бы в Англии научили наконец судей нормально судить потому что в роде одинаковое нарушение а трактуется почему то по разному.... видимо все зависит от того какая команда играет и кто судит этот матч.
sv_1969
sv_1969
30 декабря 2025 в 17:39
Все чего то думают и выдумывают! Главное показать видимость работы!
Capral
Capral
30 декабря 2025 в 15:47
Неоднократно говорил- отмените офсайды и не будет больше никаких вопросов. Да, вероятно, футбол станет несколько дворовым, но зато повысится результативность, а главное- не будет больше никаких споров и обид. Потому что опять с линейкой ходить и по ногтям измерять, только приведёт к очередной путанице, но истины не добьются. Да пожалуй и VAR не понадобится, а футбол станет свободней и без претензий. Ну а вместе с этим и времени к основному меньше будут добавлять, потому что понравилось играть по 100мин., и больше...
Bad Listener
Bad Listener
30 декабря 2025 в 15:18, ред.
Мне кажется для судей это будет намного сложнее, причём как по причине непонятности и неразберихи, так и по причине силы привычки фиксировать офсайд по старому, а силу привычки в условиях быстрого принятия решений вообще нельзя недооценивать. Короче если это правило изменят то это будет одна из самых болезненных и тяжёлых трансформаций для игры наверное за всё время существования футбола. И конечно без видеоповтора это бы обернулось крахом, он всё таки поможет как то это дело систематизировать. Впервые ВАР однозначно решит проблему, правда не проблему футбола, а проблему искусственно созданную деятелями которым ровно на *опе не сидится.

З.Ы. А зачем в заголовке слово "газета" без названия собственно издания?
shlomo
shlomo
30 декабря 2025 в 15:02
Дааа... можно придумывать очень много версий.....
