Изменение правила офсайда в футболе рассмотрят 20 января

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Об этом сообщает испанская газета AS.
Отмечается, что IFAB обсудит тему изменения правил офсайда на собрании в Лондоне. Планируется, что в случае принятия правила будут действовать с сезона-2026/27.
В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.
Поэтому я не верю в то, что возможна техника, способная победить человеческие принципы. Вопрос риторический, а время рассудит...
Автоматическое определение офсайда и гола будет на совести автоматики, а настройка алгоритмов системы на совести человека.
Я не верю в иной исход в будущем, потому что технологии идут вперёд большими темпами.
Умные мячи есть, ВАР есть, осталось совсем немного!)
"Да, в 1970-х годах в Англии на Кубке Watney проводили эксперимент, в рамках которого судья фиксировал положение офсайда только в штрафной площади.
Цель эксперимента — сделать матчи более зрелищными. Однако изменение не прижилось, и уже в 1972 году от него отказались."
Надеюсь всё человечество будет идти только в лучшую сторону, как и футбол!))
Вы предлагаете вообще отметить офсайды? Так это убьёт Фликовский футбол, не будет никаких высоких линий))
Я всё же думаю, что не отменят. Потому что скоро вообще придут к автоматике, где не будет человеческих ошибок, а в мячи вставят датчики определения гола.
Они есть вроде как только в АПЛ? Будет использоваться повсеместно.
Не будет споров как в Эль-Класико, когда Лунин вынес мяч за линией, а с другого ракурса вроде как не пересёк.
Тут есть что улучшать. Современные технологии должны идти на пользу и определять чёткие границы!
снегу навалило и не терпится поздравить тебя Витя дорогой с Наступающим Новым Годом! Просыпаться и ложиться с этим удивительным футболным чувством радости игры,тьфу ты, жизни во всех её проявлениях! Спросишь куда пропал? Немного отдохнул
от всего и вся в кругу семьи! Да, Я не закончил, стабильности в области сообственного здравохранения и всех мат благ в Стране обитания! Проще Витя, будь таким какой ты есть, а народ,как говорится уже подтянулся....! Завтра подниму (запретная тема пошла) чарочку за Ваше Благородь Здоровья!!!
Теперь по теме, мечта поэта без офсайдов играть, правда защитникам не позавидуешь,вообще без подключений вперёд,
иначе сразу получишь в ответку,да дворовый,но красивый и голов море!
снегу навалило и не терпится поздравить тебя Витя дорогой с Наступающим Новым Годом! Просыпаться и ложиться с этим удивительным футболным чувством радости игры,тьфу ты, жизни во всех её проявлениях! Спросишь куда пропал? Немного отдохнул
от всего и вся в кругу семьи! Да, Я не закончил, стабильности в области сообственного здравохранения и всех мат благ в Стране обитания! Проще Витя, будь таким какой ты есть, а народ,как говорится уже подтянулся....! Завтра подниму (запретная тема пошла) чарочку за Ваше Благородь Здоровья!!!
Теперь по теме, мечта поэта без офсайдов играть, правда защитникам не позавидуешь,вообще без подключений вперёд,
иначе сразу получишь в ответку,да дворовый,но красивый и голов море!
Спасибо, и Вас- с наступающим Новым Годом, и пусть наступающий Новый Год будет для Вас лучше предыдущих, и так- с каждым Новым Годом!!!!!!! ЗДОРОВЬЯ- самое главное!!!!!!!
Ну собственно, да, итак забивается много, но такое счастье далеко не у всех. Не все же умеют так бомбить соперника как Ваша Барселона.))) Такое счастье- только у избранных...
Что касается отмены офсайдов, то не мне решать. Но просто эти мучения и конфликты будут продолжаться на самом высоком уровне... А в результате, вспомните меня, всё равно придут к отмене офсайдов.))) Я не говорю, что это будет завтра, но будет обязательно,потому что ничего другого не придумают.
Ведь если проследить, как меняли линию офсайдов, то постепенно, она сводится к нулю... Поэтому нет никакой гарантии, что офсайды окончательно не отменят, и это не фантастика будущего.)))
Так сейчас уже забивают по 8-9 голов, куда больше?)
Вам вроде это не нравится? Методы Венгера вызовут еще больше споров. Сейчас хоть знают, что ни на миллиметр нельзя залезть.
Залез на миллиметр - отмена гола! А то всё начнётся по новой привыкать, споров станет ещё больше залез не залез.
Спасибо, Володя, спасибо- взаимно!!!!!!! Тебе всяческих Благ в Новом Году- достатка в семье, радости, но конечно же, прежде всего- ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!
Нет, Володя, этих правил не помню, к сожалению. Пенальти послематчевые в 1973г., тоже плохо помню, был на срочке, но это, кое-как помню... А вот, то, что ты рассказал, нет, не припоминаю.
упомянутый в заметке пост, чего только не пришлось людям разбирать
из реформаторских бредней этого человека.
И ввод из аута ногами, и увеличение ворот, и введение то белых, то оранжевых,
то зелёных карточек, и апофеоз его идиотничанья- отмену офсайда.
Хорошо хоть протолкнуть на обсуждение ахинею в виде полной отмены ему всё же не позволили..
Но что такое эта новая формулировка по определению офсайда?
Останется по-прежнему необходимым считать сантиметры-миллиметры, и новшество окажется лишь в том, что линия офсайда приблизится к воротам обороняющихся. А хорошо ли это, вот вопрос..
Когда уже этого "великого реформатора" спровадят к внукам-рыбалкам?
Давно уже пора, очень давно.
Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Желаю тебе всего наилучшего, но главное - ЗДОРОВЬЯ!
Может помнишь, вроде в начале 70-х годов в чемпионате СССР проводили эксперимент. Вне игры фиксировали ТОЛЬКО в штрафной площадке. Эксперимент был недолгим, и всё вернулось на круги своя.
Может помнишь, вроде в начале 70-х годов в чемпионате СССР проводили эксперимент. Вне игры фиксировали ТОЛЬКО в штрафной площадке. Эксперимент был недолгим, и всё вернулось на круги своя.
З.Ы. А зачем в заголовке слово "газета" без названия собственно издания?
