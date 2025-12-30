Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаКубок африканских наций 2025

Три вратаря сыграли за сборную Уганды в матче Кубка Африки

30 декабря 2025, 22:31
УгандаЛоготип футбольный клуб Уганда1 : 3Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Три вратаря сборной Уганды приняли участие в матче группового этапа Кубка африканских наций против команды Нигерии. Турнир проходит в Марокко.

Денис Масинде Оньянго, вышедший в стартовом составе, был заменен из-за травмы на 56-й минуте. На замену вышел Салим Манула, который был удален через 11 минут после выхода на поле за игру рукой за пределами штрафной площади. Ворота до конца встречи защищал Нафьян Алионзи, который сменил полевого игрока.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Нигерии, которая выиграла группу с 9 очками. Команда Уганды набрала только 1 очко и завершила борьбу за титул.

Кубок Африки завершится 18 января. В турнире участвуют сборные 24 стран Африки. Матчи проходят в шести городах Марокко. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Астон Вилла» впервые с 1914 года выиграла 11 матчей подряд
27 декабря 2025
Кержаков привел текст письма ФИФА об авторстве гола в матче с немцами
21 декабря 2025
Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ
20 декабря 2025
ФИФА переписала с Аршавина на Кержакова гол Германии 20-летней давности
20 декабря 2025
Сафонов не пропустил ни одного мяча в первом матче за ПСЖ в сезоне
07 декабря 2025
Кейн сделал 10 хет-триков в Бундеслиге за 76 матчей
06 декабря 2025
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:38
Детали, сборная Уганды была обречена...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:23
Ничего себе,повеселили болельщиков !!!
ВалераКарпин
ВалераКарпин
вчера в 04:52
Так и должно быть,не дают скучать на лавке!
Вон Акинфеев до 70 лет играть хочет
Варвар7
Варвар7
вчера в 01:32
Ну и что бывает - они же не все вместе в воротах стояли....)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 