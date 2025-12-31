Top.Mail.Ru
«Челси» и «Борнмут» поделили очки

вчера, 00:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Борнмут». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у хозяев отметились: Палмер (15', пенальти), Фернандес (23'). За гостей забивали Брукс (6'), Клюйверт (27').

По итогам встречи «Челси» имеет 30 очков, у гостей — 23 очка.

В следующем матче «Челси» сыграет 4 января, соперником будет «Манчестер Сити». «Борнмут» проведет следующий матч 3 января, (соперник — «Арсенал»).

Comentarios
Comentarios ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 07:41
Приветствую! С Новым Годом! Задачу конкретную не поставили команде поэтому такая и отдача.
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:35
Не получилось у Челси на мажорной ноте закончить год....
Могли бы и влететь....)
Capral
Capral
вчера в 02:06
Смотрел на оборону Челси и думал: как же эта команда могла так грамотно сыграть в защите против такого Монстра как ПСЖ, в финале КЧМ?! Да, тогда весь центр защиты цементировал Кукурелья, сейчас его нет. Но ведь в последних играх, у Челси были соперники, точно не уровня ПСЖ, а в защите у аристократов просто кошмар. И забей, гости, мяч на 90мин., и поражения было бы не избежать...

Если непосредственно по игре, то понравился 1-й тайм, особенно гости, быстрые, острые контратаки, которыe постоянно ставили в тупик оборону Челси. Во 2-м тайме Борнмут слегка подсел, подустал, и у Челси появились некоторые намётки на обостряющую игру... Но в целом, продуманных действий в атаке у аристократов я не увидел. И если в прошлой игре, замена Палмера показалась мне неуместной, то сегодня, вполне оправданной.

Кроме нескольких разгоняющих атак от Палмера ничего не увидел, как и обострений в целом. Зато, очень понравился Эставао!!! Сразу напомнил мне двух мадридцев- Эндрика и Вини. Технарь, на одной ноге способный обыграть соперника!!! Ну и конечно, следует отметить Санчеса, в нескольких моментах спас Челси после очередных провалов в обороне лондонцев. Не знаю, насколько объективна эта ничья, но если по первому тайму от Борнмута, то обе команды достойны ничейного исхода.
azkan
azkan
вчера в 01:48, ред.
Очень плохая концовка года от Челси! Хотя бы эту игру у себя на СБ для своих болельщиков можно было провести красиво.
Но нет, это же Челси Марески, первый тайм без Куку, Джеймса и Нету смазали как могли.
Два броска с аута и два гола! По моему Челси в лидерах по пропущенным голам из аута.
После первого пропущенного вроде возвратились. Палмер и особено гол Энцо хорош. Но снова пропускают. Короче Челси Марески шатает сильно. Этот матч знаковый, почти копия как они прошли всю половину сезона. То в жар, то в холод. Красивые голы забивают и нелепые пропускают. Снова Челси будет выживать в пятерке. И в ЛЧ с такой игрой ничего не светит.
Но все знают, что они могут.
Могут настроится на важные решающие матчи. На что и надеюсь. Благо немного померкнувший звезда Эстевао снова начала мерцать))
А в Борнмуте все поздравляют Семеньо за два аута... или прощаются. Наверное точно уходит.
Всех соккерчан с наступающим Новым годом! Здоровья и удачи в новом году!
