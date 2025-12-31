«Челси» и «Борнмут» поделили очки

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Борнмут». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у хозяев отметились: Палмер (15', пенальти), Фернандес (23'). За гостей забивали Брукс (6'), Клюйверт (27').
По итогам встречи «Челси» имеет 30 очков, у гостей — 23 очка.
В следующем матче «Челси» сыграет 4 января, соперником будет «Манчестер Сити». «Борнмут» проведет следующий матч 3 января, (соперник — «Арсенал»).
Могли бы и влететь....)
Если непосредственно по игре, то понравился 1-й тайм, особенно гости, быстрые, острые контратаки, которыe постоянно ставили в тупик оборону Челси. Во 2-м тайме Борнмут слегка подсел, подустал, и у Челси появились некоторые намётки на обостряющую игру... Но в целом, продуманных действий в атаке у аристократов я не увидел. И если в прошлой игре, замена Палмера показалась мне неуместной, то сегодня, вполне оправданной.
Кроме нескольких разгоняющих атак от Палмера ничего не увидел, как и обострений в целом. Зато, очень понравился Эставао!!! Сразу напомнил мне двух мадридцев- Эндрика и Вини. Технарь, на одной ноге способный обыграть соперника!!! Ну и конечно, следует отметить Санчеса, в нескольких моментах спас Челси после очередных провалов в обороне лондонцев. Не знаю, насколько объективна эта ничья, но если по первому тайму от Борнмута, то обе команды достойны ничейного исхода.
Но нет, это же Челси Марески, первый тайм без Куку, Джеймса и Нету смазали как могли.
Два броска с аута и два гола! По моему Челси в лидерах по пропущенным голам из аута.
После первого пропущенного вроде возвратились. Палмер и особено гол Энцо хорош. Но снова пропускают. Короче Челси Марески шатает сильно. Этот матч знаковый, почти копия как они прошли всю половину сезона. То в жар, то в холод. Красивые голы забивают и нелепые пропускают. Снова Челси будет выживать в пятерке. И в ЛЧ с такой игрой ничего не светит.
Но все знают, что они могут.
Могут настроится на важные решающие матчи. На что и надеюсь. Благо немного померкнувший звезда Эстевао снова начала мерцать))
А в Борнмуте все поздравляют Семеньо за два аута... или прощаются. Наверное точно уходит.
Всех соккерчан с наступающим Новым годом! Здоровья и удачи в новом году!
