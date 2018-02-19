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Кавани догнал Кейна в рейтинге «Золотой бутсы»

сегодня, 08:46

Ведущие форварды европейского футбола продолжают гонку за «Золотой бутсой».

Минувший уик-энд стал успешным для форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Уругваец отличился двумя голами в ворота «Страсбура» и сумел догнать единолично лидировавшего в списке Харри Кейна.

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 23 гола, коэффициент лиги 2 - 46 очков*;

Харри Кейн («Тоттенхэм»): 23 гола, коэффициент лиги 2 - 46 очков;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Неймар (ПСЖ): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Роберт Левандовски («Бавария»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Лионель Месси («Барселона»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Жонас («Бенфика»): 25 голов, коэффициент лиги 1.5 - 37.5 очков;

Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков.

*При равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 15:13
Давай, Салах. Порви их всех!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 13:49
Кавани не хуже Кейна, а лучший -Салах)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:22
Что то глядя на рекорды Кавани и Суареса мне всё меньше кажется что нам повезло с жеребьёвкой ЧМ.........

Хотя может они не сталкивались с настоящими защитниками .......
Васин и вне поля может кого угодно деморализовать ...а уж на поле....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:38
Ща Заболотный расчехлит свою пушку и наколотит на золотую бутсу!
LOpp
LOpp
сегодня в 10:57
не справедливая статистика, в Англии, Испании, Франции и Италии 20 команд (38 матчей за сезон), в РПЛ всего 16 команд (30 матчей). будь в РПЛ больше команд, то тройка за Золотую Бутсу была бы такой:
1. Калатушка Олонаре
2. Канонир-пушкарь
3. Погребняк
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:56
Беспредел! Как можно сравнивать АПЛ и Чемп Франции?)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:55
До последнего будет битва за золотую бутсу,любой из десятки может запросто выдать хет трик в каждом матче.
Призрак Убитого Енота
Призрак Убитого Енота ответил Nazi
сегодня в 10:48
Nazi:
Как же задолбали с этой критикой Лиги 1😊 Все тоже самое во всех остальных лигах, кроме АПЛ. в Германии Баварии играть не с кем вообще. В Италии Юве два матча немножечко напрячься с Наполи и все. В Испании лейси и ронадду разве что друг с другом играть и иногда с антифутболом Симеоне. Но все взьелись на Францию. Не от зависти ли все это дорогие болельщики? А тем временем в прошлом году чемпионат выиграл Монако. Но только Баварии и Юве видать не воспрещается доминировать 10 лет подряд. А Парижу воспрещается все:) Железная логика😊
Ты вчера "Атлетико Мадрид" - "Атлетик Бильбао" не смотрел? Тогда бы про антифутбол не говорил.

Остальное трудно комментировать, просто открой трансфермаркт и все увидишь.

1) FC Paris Saint-Germain 756,50 Mio. €
2) AC Monaco 342,65 Mio. €

дальше еще веселее

6) FC Girondins Bordeaux 120,80 Mio. €

Оп,

9) LOSC Lille 87,10 Mio. €

Далее

12) HSC Montpellier 49,30 Mio. €

То есть в Лиге 1 9 команд с бюджетом меньше 50 миллионов, и стремится этот бюджет к бюджету ФК "Уфа".

Но только есть разница, что играют эти ребята из 9-ти французских ФК "Уфа" не против ЦСКА, которые вообще никого не покупают, не против "Зенита" или даже "Спартака" с феноменальными Кутеповым и Ребровым.

Нет, эти ребята из французских ФК "Уфа" играют против Неймара и К.
Призрак Убитого Енота
Призрак Убитого Енота
сегодня в 10:38
Кавани забивает командам с бюджетом 20-80 миллионов (больше половины Лиги 1), а остальные форварды из этого списка (не считая Неймара и Жонаса) командам с бюджетом 100-500.

Это я взял именно основную массу команд, без самых дорогих.

При этом Кейн тащит ТТХ, Икарди забил половину голов "Интера", Салах вообще забивает фантастические голы.

Но золотую бутсу получит Кавани за свою золотую клюшку)))
MALOVAR
MALOVAR ответил Против ЦСКА
сегодня в 10:38
а кто? Заболотный?
Nazi
Nazi
сегодня в 10:36
Как же задолбали с этой критикой Лиги 1😊

Все тоже самое во всех остальных лигах, кроме АПЛ.

в Германии Баварии играть не с кем вообще.

В Италии Юве два матча немножечко напрячься с Наполи и все.

В Испании лейси и ронадду разве что друг с другом играть и иногда с антифутболом Симеоне.

Но все взьелись на Францию. Не от зависти ли все это дорогие болельщики?

А тем временем в прошлом году чемпионат выиграл Монако. Но только Баварии и Юве видать не воспрещается доминировать 10 лет подряд. А Парижу воспрещается все:) Железная логика😊
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:36
Главнре чтобы Чакыр не догнал Эвребе и Айтекина ,а Кавани пусть хоть Дуэйна Скалу догонит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:34
Плотно идут, но выиграют не они.
MALOVAR
MALOVAR ответил Happyboy Barca
сегодня в 10:33
аргентинской? а он когда последний раз что-то стоящее забил?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:32
Да ,Страсбургу дубль тяжело положить ,куда проще испанскому гранду не забить
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:24
тут все ясно, Золотую бутсу возьмет Дзюба
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 10:17
че за беспредел . почему голы красавицы не умножают с кэфом 5?
амурец
амурец
сегодня в 09:59
по ходу ЗБ будут разыгрывать Кавани, Кейн и Агуэро с Неймаром
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:59
И где справедливость? Кейн забивает лучшим командам одной из лучших лиг,а Кавани непонятно кому.
Rex04
Rex04
сегодня в 09:55
Где лучший пеналтист мира..
barcelonistas
barcelonistas ответил The Frei
сегодня в 09:29
С этого года приравняли
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:29
Желаю Кавани получить приз !!!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил The Frei
сегодня в 09:03
С рейтингом коэффициентов УЕФА знаком? Поэтому у Франции 2 балла за гол
The Frei
The Frei
сегодня в 08:57
Я не понимаю почему у Лиги 1 коэффициент лиги 2, если убрать ПСЖ, то Лига 1 это Рфпл v2.0

Харри Кейну нужно 10 туров играть против Челси, МЮ, МС, Арсенала, Ливерпуля, а Кавани разве что с Монако напрячься и то в АПЛ таких Монако каждый второй.

А теперь скажите мне, почему у Кавани и Кейна одинаковое количество очков?
ДСА
ДСА
сегодня в 08:52
По большому счету Кавани должен победить, у него чемпионат попроще.
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