Кавани догнал Кейна в рейтинге «Золотой бутсы»

Ведущие форварды европейского футбола продолжают гонку за «Золотой бутсой».
Минувший уик-энд стал успешным для форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Уругваец отличился двумя голами в ворота «Страсбура» и сумел догнать единолично лидировавшего в списке Харри Кейна.
Эдинсон Кавани (ПСЖ): 23 гола, коэффициент лиги 2 - 46 очков*;
Харри Кейн («Тоттенхэм»): 23 гола, коэффициент лиги 2 - 46 очков;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;
Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;
Неймар (ПСЖ): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Роберт Левандовски («Бавария»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Лионель Месси («Барселона»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;
Жонас («Бенфика»): 25 голов, коэффициент лиги 1.5 - 37.5 очков;
Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков.
*При равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.
Харри Кейну нужно 10 туров играть против Челси, МЮ, МС, Арсенала, Ливерпуля, а Кавани разве что с Монако напрячься и то в АПЛ таких Монако каждый второй.
А теперь скажите мне, почему у Кавани и Кейна одинаковое количество очков?
Харри Кейну нужно 10 туров играть против Челси, МЮ, МС, Арсенала, Ливерпуля, а Кавани разве что с Монако напрячься и то в АПЛ таких Монако каждый второй.
А теперь скажите мне, почему у Кавани и Кейна одинаковое количество очков?