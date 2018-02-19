Кавани догнал Кейна в рейтинге «Золотой бутсы»

Ведущие форварды европейского футбола продолжают гонку за «Золотой бутсой».

Минувший уик-энд стал успешным для форварда ПСЖ Эдинсона Кавани. Уругваец отличился двумя голами в ворота «Страсбура» и сумел догнать единолично лидировавшего в списке Харри Кейна.

Эдинсон Кавани (ПСЖ): 23 гола, коэффициент лиги 2 - 46 очков*;

Харри Кейн («Тоттенхэм»): 23 гола, коэффициент лиги 2 - 46 очков;

Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола, коэффициент лиги 2 - 44 очка;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 21 гол, коэффициент лиги 2 - 42 очка;

Неймар (ПСЖ): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Чиро Иммобиле («Лацио»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Роберт Левандовски («Бавария»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Лионель Месси («Барселона»): 20 голов, коэффициент лиги 2 - 40 очков;

Жонас («Бенфика»): 25 голов, коэффициент лиги 1.5 - 37.5 очков;

Мауро Икарди («Интер»): 18 голов, коэффициент лиги 2 - 36 очков.

*При равенстве очков места игроков в таблице ранжируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.