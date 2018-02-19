Салах: «Хотим финишировать вторыми в АПЛ»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах намерен занять с командой второе место в чемпионате Англии по итогам сезона.

На данный момент «Ливерпуль» идет на третьем месте и отстает от «Манчестер Юнайтед», идущего вторым, на два очка.

«Я пришел в „Ливерпуль“, чтобы побеждать. Мне хочется выиграть что-то для клуба, для болельщиков. В этом сезоне для клуба все складывается не так гладко, как хотелось бы. Но мы настроены занять второе место в Премьер-Лиге», - сказал Салах.

Ранее Салах прокомментировал свое голевое обилие в текущем сезоне.