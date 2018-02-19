Под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде проседает грунт

Под стадионом чемпионата мира-2018 в Калининграде власти зафиксировали чрезмерное проседание грунта. Чиновники обратились с иском к «Балтийской строительной компании» с требованием обязать подрядчика досыпать дополнительный слой песка, что предусмотрено гарантийными обязательствами.

Организация посчитала претензии необоснованными. На судебном заседании сообщили об особенностях территории на Острове, где происходят естественные процессы и уплотнение грунта. Помимо того, пока специалисты занимались консолидацией, работу на месте проводили другие подрядчики.

Власти могут обжаловать решение в течение месяца.

Планируется, что стадион в Калининграде будет готов к 1 апреля.