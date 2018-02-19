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Под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде проседает грунт

вчера, 17:53

Под стадионом чемпионата мира-2018 в Калининграде власти зафиксировали чрезмерное проседание грунта. Чиновники обратились с иском к «Балтийской строительной компании» с требованием обязать подрядчика досыпать дополнительный слой песка, что предусмотрено гарантийными обязательствами.

Организация посчитала претензии необоснованными. На судебном заседании сообщили об особенностях территории на Острове, где происходят естественные процессы и уплотнение грунта. Помимо того, пока специалисты занимались консолидацией, работу на месте проводили другие подрядчики.

Власти могут обжаловать решение в течение месяца.

Планируется, что стадион в Калининграде будет готов к 1 апреля.

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Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 23:04
Так и згинут стадионы построенные Мутко
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
вчера в 21:44
Планируется, что стадион в Калининграде будет готов к 1 апреля)))))) начинается )))
vka1970
vka1970
вчера в 20:56
Бакланы медленно перелетают в Калининград.
azures
azures
вчера в 20:52
Первый ушедший в землю стадион.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:44
Китайцы в европу роют тоннель
Russian_spb
Russian_spb
вчера в 20:44
в Питере бакланы, а в Калининграде кроты?
ждем заявления местного Албина.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:41
Начинается,млять...(((
shur
shur ответил Faustello
вчера в 19:24
Faustello:
Как они будут под почти готовый стадион песок подсыпать??? Я такое только в мультике про трех богатырей видел как они китайскую стену и пирамиду руками приподнимали )))
mat73
mat73
вчера в 19:24
И главное дату удачно подобрали - 1 апреля посвящается!)))
mat73
mat73
вчера в 19:23
Планируется, что стадион в Калининграде будет готов к 1 апрелю, и к 1 июня благополучно развалится!
shur
shur
вчера в 19:15
"Планируется, что стадион в Калининграде будет готов к 1 апреля."...а, вот где собака зарыта!!!
Irakliy
Irakliy
вчера в 19:14
мало денег на фундамент выделили - надо еще несколько миллиардов высыпать...
ОЛЛС
ОЛЛС
вчера в 19:13
Понятное дело.Сколько янтаря из землицы повытаскивали,а природа пустоты не терпит...
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 19:02
Как всегда без приключений обойтись немогут...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:00
Нужно срочно таджиков нанимать, они смогут починить!
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:57
Мутко, выползай и рассказывай, почему проседает грунт.
Брулин
Брулин
вчера в 18:52
Еще несколько миллиардов надо срочно вложить . Народ итак нищий, никто и не заметит.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 18:40
Это Россия господа, здесь по другому не может быть, пора бы привыкнуть к этому.
Faustello
Faustello
вчера в 18:40
Чем ближе ЧМ, тем больше и веселее будут новости, к гадалке не ходи )))
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:38
Ну, если в Питере во всем были виноваты бакланы, то тут, судя по всему, обвинят кротов.
Egorium
Egorium
вчера в 18:35
На этом месте даже немцы веками ничего не строили.
просто сашка
просто сашка
вчера в 18:31
распило-откатный чемпионат мира в полной готовности
An Jo
An Jo
вчера в 18:29
В Питере бакланы, тут дождевые черви...
VIPded
VIPded
вчера в 18:28
Опилками от распила бюджета досыпят...(((
Lazurny
Lazurny
вчера в 18:28
Наверняка, москвичи строили, даже песок украли.
RDeanW
RDeanW
вчера в 18:25
а что вы хотели? ближайший стадион-сосед - распил-арена. вот и идет оттуда нехорошая аура. скоро еще и аммиачный запах дойдет
ChsZ
ChsZ
вчера в 18:24
Денег мало закопали, вот и грунт проседает.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 18:20
Это грунт Мутко ,а он проседает
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 18:19
Не беспокойтесь! 40 млрд из бюджета и мы нивелируем этот неловкий момент.
Dream game
Dream game
вчера в 18:17
На ЧМ в России скоро не только грунт просядет, удивили
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