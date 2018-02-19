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Габигол в 3 матчах в Бразилии забил больше голов, чем за полтора года в Европе

вчера, 20:26

Нападающий Габриэль Барбоса (Габигол) несколько лет назад феерил в «Сантосе» и привлек внимание многих европейских клубов. Однако после долгожданного переезда в Европу футболист сник. За полтора года в «Интере» и «Бенфике» Габигол смог забить только 2 гола и в целом показывал блеклую игру.

В январе 2018 года «Интер» вернул форварда «Сантосу» на правах аренды, и ему вновь удалось проявить свои лучшие качества. В первых трех играх за бразильский клуб Барбоса забил 3 гола и таким образом превзошел свою результативность за долгие месяцы в Европе.

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Все комментарии
VadimR
VadimR
сегодня в 00:24
Ну и чем тут гордиться! По моему это указывает только на то что чемпионат Бразилии уступает по классу ведущим европейским! Реально если раньше бразильцы поставляли фееричных игроков таких как Рональдо, Ривальдо, Кака, Карлос, Рональдиньо....сейчас просто игроки выше среднего, не больше..исключение разве только Неймар и тот ведет себя мягко говоря не корректно прыгая по топовым клубам как заяц с подачи папы! Тон задает немецкая, испанская школа...бразильская все очевиднее уходит на вторые роли!
BagioR
BagioR
вчера в 23:58
Сам виноват. Светила перспектива в Ювелирной, нет он решил связать свою жизнь с днищем с гнильем.
773sergeytank
773sergeytank
вчера в 23:09
Всё-таки не удалось интеру загубить футболиста.
Red_team
Red_team
вчера в 22:05
Не потянул Европу, только в Бразилии и феерить ему, переоценили жестко
Nickless
Nickless ответил juchok
вчера в 21:46
juchok:
...Габигол смог забить только 2 года и в целом показывал блеклую игру ========= гола
Спасибо за поправку.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:43
Значит, Европа не для него.
juchok
juchok
вчера в 21:41
...Габигол смог забить только 2 года и в целом показывал блеклую игру
=========
гола
311
311
вчера в 21:12
То есть в Европу он покайфовать ездил просто!)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил djaich
вчера в 20:59
djaich:
Так это даже не Чемпионат Бразилии, а первенство штата Сан-Паулу "Паулиста", где он эти 3 мяча забил. Уровень данного соревнования даже не представляю.
Агенты впарили очередного "нового Пеле" и дальше команде нести это бремя...платить огромные деньги .
djaich
djaich ответил Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:58
Duda Gigolaev Osetin:
ТО есть чемпионат Бразилии проще в три раза возведённые в степень полтора... Ну и бразильцам конечно же там проще.
Так это даже не Чемпионат Бразилии, а первенство штата Сан-Паулу "Паулиста", где он эти 3 мяча забил. Уровень данного соревнования даже не представляю.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:39
Ему в Европе не климатит
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:31
ТО есть чемпионат Бразилии проще в три раза возведённые в степень полтора...
Ну и бразильцам конечно же там проще.
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