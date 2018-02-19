Габигол в 3 матчах в Бразилии забил больше голов, чем за полтора года в Европе

Нападающий Габриэль Барбоса (Габигол) несколько лет назад феерил в «Сантосе» и привлек внимание многих европейских клубов. Однако после долгожданного переезда в Европу футболист сник. За полтора года в «Интере» и «Бенфике» Габигол смог забить только 2 гола и в целом показывал блеклую игру.

В январе 2018 года «Интер» вернул форварда «Сантосу» на правах аренды, и ему вновь удалось проявить свои лучшие качества. В первых трех играх за бразильский клуб Барбоса забил 3 гола и таким образом превзошел свою результативность за долгие месяцы в Европе.