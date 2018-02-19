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«Урал» подписал 26-летнего голландского хавбека

вчера, 20:56

26-летний голландец с марокканскими корнями Отман Эль-Кабир сменил «Юргорден» на «Урал». С полузащитником подписан долгосрочный контракт.

Футболист выступал за шведский клуб с 2016 года, за это время он забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

Ранее Эль-Кабир отметил, что «российский чемпионат несколько недооценен».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
вчера в 23:59
Проверим на деле.
azures
azures
вчера в 23:29
Теперь Урал будет пупсиков шпынять не меньше 7-0.
Морозовский
Морозовский ответил cska.78
вчера в 22:40
cska.78:
Ну посмотрим, нам совсем скоро с Уралом играть :)
Ок!
cska.78
cska.78 ответил Морозовский
вчера в 22:39
Морозовский:
Только после Вас!
Ну посмотрим, нам совсем скоро с Уралом играть :)
Морозовский
Морозовский ответил cska.78
вчера в 22:38
cska.78:
Как бы вам от него не вынуть :)
Только после Вас!
cska.78
cska.78 ответил Морозовский
вчера в 22:37
Морозовский:
Готовьтесь вынимать от него!
Как бы вам от него не вынуть :)
Морозовский
Морозовский ответил cska.78
вчера в 22:36
cska.78:
Скоро увидим что за футболист!
Готовьтесь вынимать от него!
Морозовский
Морозовский ответил Волгодон № 2
вчера в 22:33
Волгодон № 2:
На Киркорова похож)))
Ты хочешь сказать, что у этого марокканца тоже ноги буквой "Х"???
Kerri
Kerri
вчера в 22:32
Удачи ему в Урале!
Dominators
Dominators ответил Волгодон № 2
вчера в 22:29
Волгодон № 2:
На Киркорова похож)))
Значит румын .
Dominators
Dominators
вчера в 22:24
Марроканский голландец из Швеции , будет играть за Ебург . Охренеть .
cska.78
cska.78
вчера в 22:21
Скоро увидим что за футболист!
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
вчера в 22:02
Гроза бакланов и конявых. Им страшно
Faustello
Faustello
вчера в 21:54
Юргорден сменил на Екатерибургендер )))
Главное чтобы не замерз )))
sir-5
sir-5
вчера в 21:46
Безработица в Европе.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:40
Желаю фк УРАЛ больше Побед во втором Туре
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:30
по Европе сплошь арабы. Трындец. Хотя у нас не лучше
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:15
У "Урала" есть долгосрочная цель, он к ней движется.
Волгодон № 2
Волгодон № 2
вчера в 21:03
На Киркорова похож)))
Smyth
Smyth
вчера в 20:57
Он хоть знает где Урал?)
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