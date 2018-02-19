«Урал» подписал 26-летнего голландского хавбека

26-летний голландец с марокканскими корнями Отман Эль-Кабир сменил «Юргорден» на «Урал». С полузащитником подписан долгосрочный контракт.
Футболист выступал за шведский клуб с 2016 года, за это время он забил восемь голов и сделал девять результативных передач.
Ранее Эль-Кабир отметил, что «российский чемпионат несколько недооценен».
‼️ОФИЦИАЛЬНО: #ФКУрал подписал долгосрочный контракт с голландским футболистом Отманом Эль-Кабиром. pic.twitter.com/J7ABTrzFOP— ФК Урал (@FCURAL) 19 февраля 2018 г.
Главное чтобы не замерз )))
Главное чтобы не замерз )))