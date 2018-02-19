Азар: «„Челси“ может обыграть „Барселону“, если захочет»

Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что его команде по силам побороться с «Барселоной» за попадание в 1/4 финала Лиги чемпионов:

«На мой взгляд, все игры по-своему сложны, но когда выступаешь в Лиге чемпионов, становится еще сложнее, ведь играть приходится против лучших команд Европы. В этом сезоне „Барселона“ — один из сильнейших коллективов мира. Мы отдадим все силы в обоих матчах: домашнем и выездном.

Нам необходимо защищаться как единая команда. Если мы этого не сделаем против „Барсы“, жди беды. Первый матч на „Стэмфорд Бридж“ может стать ключевым.

Мы — „Челси“, чемпионы Англии. Мы готовы им противостоять. Мы можем одержать победу, если захотим».

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