Педро: «Месси – лучший игрок мира, но я не скажу, что он непобедим»

Полузащитник «Челси» Педро, ранее выступавший за «Барселону», в преддверии встречи с бывшей командой в 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси:

«Месси – лучший игрок мира, но я не скажу, что он непобедим. „Барселона“ – это, безусловно, Лео Месси. Этого парня очень сложно остановить, потому что он очень быстрый и очень умный. Но нет ничего невозможного.

Он находится на другом уровне. Никто не может делать то, что делает он. Поэтому сыграть против него будет особым событием. Это будет особое событие для меня, о котором я буду рассказывать своим сыновьям, потому что, вероятно, Месси будет признан лучшим в истории футболистом».