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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Педро: «Месси – лучший игрок мира, но я не скажу, что он непобедим»

сегодня, 06:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:45 Не начался

Полузащитник «Челси» Педро, ранее выступавший за «Барселону», в преддверии встречи с бывшей командой в 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси:

«Месси – лучший игрок мира, но я не скажу, что он непобедим. „Барселона“ – это, безусловно, Лео Месси. Этого парня очень сложно остановить, потому что он очень быстрый и очень умный. Но нет ничего невозможного.

Он находится на другом уровне. Никто не может делать то, что делает он. Поэтому сыграть против него будет особым событием. Это будет особое событие для меня, о котором я буду рассказывать своим сыновьям, потому что, вероятно, Месси будет признан лучшим в истории футболистом».

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Все комментарии
Ismadiyar
Ismadiyar ответил FERIS
сегодня в 13:40
FERIS:
Лизнул так лизнул) А кто признал этого полурослика лучшим? Естественно его идолопоклонники - персофаны и барсуки.
в отличии от Роналду, о нем говорят все что он лучший, все кроме него самого и мадридских ребят
kust07
kust07
сегодня в 12:05
Педро действительно педро...
Gelious
Gelious ответил дурман
сегодня в 11:40
дурман:
Игрок Челси дает вью о предстоящей игре с Барсой, а очаг возгорания в Мадриде. Совпадение? Не думаю
да просто все смеются уже с подлизывания тому, кто в ЛЧ не феерил уже кучу лет (в сезоне 15го ведь тоже далеко не так вел за собой команду в турнире, как Суарес тот же)
abramjan
abramjan
сегодня в 10:36
нееее...ну если педра сказала то точно лучший...без вариантов
дурман
дурман
сегодня в 10:12
Игрок Челси дает вью о предстоящей игре с Барсой, а очаг возгорания в Мадриде.
Совпадение? Не думаю
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:53
Один в поле – не воин!
FERIS
FERIS
сегодня в 09:33
Лизнул так лизнул)
А кто признал этого полурослика лучшим?
Естественно его идолопоклонники - персофаны и барсуки.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:21
Ещё один бывший,как "Секс",тоже не прочь лизнуть из далека.
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 08:45
"признан лучшим" а кто его таким признал)) "он не победим" вообще бред! такое может сказать только тот, кто через каталонскую секту прошёл.)
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 07:57
Не знаю как Месси может быть лучшим в истории, если он даже не лучший игрок мира и отстает от Криштиану при чем намного.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:14
Время его придет, будет на лавке сидеть
ДСА
ДСА
сегодня в 07:14
С Месси еще 10 не лучших играет.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 07:06
Лучший он только по игре на губной гармошке. Ибра подтвердит)
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