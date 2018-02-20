«Тосно» пока не подписал контракт с Погребняком, сделка задерживается

Нападающий Павел Погребняк пока так и не стал игроком «Тосно», подписание контракта задерживается.

Это отчасти связано с тем, что на клуб был наложен запрет на регистрацию новичков. Ограничение должны снять до 23 февраля.

По словам источника, вероятнее всего, соглашение с Погребняком будет официально оформлено в последний день трансферного окна.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста станет меньше в 10 раз по сравнению с окладом в московском «Динамо».