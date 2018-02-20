Ракитич: «На днях выпили с Иньестой бутылку вина, и я пересмотрел его гол „Челси“ в 2009»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассыпался в комплиментах своему одноклубнику Андресу Иньесте. По слухам, недавно Иньеста получил заманчивое предложение из Китая.

«Я не хочу, чтобы Иньеста уходил. На днях мы распили с ним бутылку вина, и я решил пересмотреть гол Андреса „Челси“ в полуфинале Лиги чемпионов в 2009 году.

Иньеста важен не только на поле, но и за его пределами. Это мой большой друг, и я надеюсь, что он будет с нами еще много лет. Но прежде всего я хочу, чтобы он был счастлив, поэтому какое решение Иньеста бы ни принял, я всегда его поддержу».