Де Врей: «Мне тяжело покидать „Лацио“»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей прокомментировал слухи о своем уходе из команды по окончании текущего сезона.
«Мне тяжело покидать „Лацио“. Но, к сожалению, мы не смогли договориться с руководством клуба по новому контракту, поэтому пришло время двигаться дальше. Я люблю „Лацио“, болельщиков клуба, здесь я чувствую себя как дома. Но иногда необходимо выбраться из зоны комфорта, чтобы добиться поставленных целей», - сказал де Врей.
Это и угнетает, что современные футболисты забыли о порядочности и за лишний лям в контракте, готовы плюнуть на все.
Это и угнетает, что современные футболисты забыли о порядочности и за лишний лям в контракте, готовы плюнуть на все.
Таких примеров кучу можно найти.
Таких примеров кучу можно найти.
Без вас я бы не разобрался в этом сложном вопросе с его "личкой". У меня вопрос иного характера, почему он поступает как подлец и скряга, после 5 лет в клубе.
Без вас я бы не разобрался в этом сложном вопросе с его "личкой". У меня вопрос иного характера, почему он поступает как подлец и скряга, после 5 лет в клубе.
Вот почему не переподписать контракт и не дать заработать клубу? Летом бы за 25 миллионов свободно ушел.
Вот почему не переподписать контракт и не дать заработать клубу? Летом бы за 25 миллионов свободно ушел.