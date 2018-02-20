Де Врей: «Мне тяжело покидать „Лацио“»

Защитник «Лацио» Стефан де Врей прокомментировал слухи о своем уходе из команды по окончании текущего сезона.

«Мне тяжело покидать „Лацио“. Но, к сожалению, мы не смогли договориться с руководством клуба по новому контракту, поэтому пришло время двигаться дальше. Я люблю „Лацио“, болельщиков клуба, здесь я чувствую себя как дома. Но иногда необходимо выбраться из зоны комфорта, чтобы добиться поставленных целей», - сказал де Врей.