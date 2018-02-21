Божович доволен зимней трансферной кампанией «Арсенала»

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил способности новичка команды Хабиба Майги и отметил качественную работу клуба на трансферном рынке:

«Майга – очень молодой игрок, ему всего 22. Но при этом он имеет немалый опыт за спиной, провел во Франции более 20 игр. А это – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Жалко, что нам удалось взять его всего лишь в аренду. „Сент-Этьен“ на него рассчитывает в будущем, а сейчас для этого клуба было важно, чтобы Хабиб постоянно играл. По амплуа он – опорный полузащитник. Очень цепкий, побеждающий в единоборствах, отдающий отличные передачи. Словом, это тот самый хавбек, который нам был нужен. Надеемся, Майга поможет нам в этом сезоне.

Можно ли сказать, что теперь „Арсенал“ укомплектован? Наверное, да. Позиции, которые требовалось усилить в первую очередь, мы усилили. Можно сказать, что мы провели очень успешную трансферную кампанию».

Напомним, что ранее «Арсенал» арендовал у «Зенита» Артема Дзюбу и Ивана Новосельцева.