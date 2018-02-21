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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Божович доволен зимней трансферной кампанией «Арсенала»

вчера, 20:21

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил способности новичка команды Хабиба Майги и отметил качественную работу клуба на трансферном рынке:

«Майга – очень молодой игрок, ему всего 22. Но при этом он имеет немалый опыт за спиной, провел во Франции более 20 игр. А это – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Жалко, что нам удалось взять его всего лишь в аренду. „Сент-Этьен“ на него рассчитывает в будущем, а сейчас для этого клуба было важно, чтобы Хабиб постоянно играл. По амплуа он – опорный полузащитник. Очень цепкий, побеждающий в единоборствах, отдающий отличные передачи. Словом, это тот самый хавбек, который нам был нужен. Надеемся, Майга поможет нам в этом сезоне.

Можно ли сказать, что теперь „Арсенал“ укомплектован? Наверное, да. Позиции, которые требовалось усилить в первую очередь, мы усилили. Можно сказать, что мы провели очень успешную трансферную кампанию».

Напомним, что ранее «Арсенал» арендовал у «Зенита» Артема Дзюбу и Ивана Новосельцева.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:33
Надоло ли будет доволен?
Палыч82
Палыч82
вчера в 21:39
"Хабиб... побеждающий в единобоствах.." Это точно футболист?) Блестящая сделка была бы,)
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:11
На мой взгляд самый толковый и думающий тренер РФПЛ. Жаль(добра Туле) край будет обычен для нашего футбола. Дай Бог Вам такого как Галицкий, и не только Вам. Очень недооцененный тренер Божович. ИМХО.
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:00
Два трухлявых пня из болота и саженец черного дерева - шикарный трансфер...
Kerri
Kerri
вчера в 20:54
Посмотрим как Арсенал проведет конец сезона.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:42
Еще бы он был не доволен, прилично усилились.
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