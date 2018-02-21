ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА удалось обыграть «Црвену Звезду». Учитывая ничейный итог первого матча, «армейцы» выходят в следующий этап турнира.
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА – «Црвена Звезда» – 1:0 (1:0)
Гол: Дзагоев 45
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Набабкин 26), Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Миланов 76), Вернблум, Муса.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Савич, Ле Таллек, Стойкович, Дональд (Срнич 77), Йовичич (Рачич 87), Пешич, Крстичич, Бен Набуан, Радоньич (Аджич 88).
Главный тренер: Владан Милойевич.
Предупреждения: Ле Таллек 49, Вернблум 50, В. Березуцкий 64, Стойкович 67, Кучаев 82.
Судья: Мануэл Жорже Соуза.
«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка
Сербские хряки отлетели, завтра тарасовские отлетят :)
Сербские хряки отлетели, завтра тарасовские отлетят :)