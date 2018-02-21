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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.33.353.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
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ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы

вчера, 21:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА удалось обыграть «Црвену Звезду». Учитывая ничейный итог первого матча, «армейцы» выходят в следующий этап турнира.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

ЦСКА – «Црвена Звезда» – 1:0 (1:0)
Гол: Дзагоев 45

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Набабкин 26), Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Миланов 76), Вернблум, Муса. 
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Савич, Ле Таллек, Стойкович, Дональд (Срнич 77), Йовичич (Рачич 87), Пешич, Крстичич, Бен Набуан, Радоньич (Аджич 88).
Главный тренер: Владан Милойевич.

Предупреждения: Ле Таллек 49, Вернблум 50, В. Березуцкий 64, Стойкович 67, Кучаев 82.

Судья: Мануэл Жорже Соуза.

«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:31
молодцы кони, не сомневался в их победе
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
сегодня в 02:11
Удачи в 1/8
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 02:09
Коней с победой! Молодцы! Жду от остальных хорошей игры и результат. Мясным тяжелее всех..
астап бендер
астап бендер
сегодня в 02:06
С победой!
Doping87
Doping87
сегодня в 02:04
Игра понравилась, смотрелись достойно, концовка матча конечно волидольная! Реализация беда, есть над чем работать. Ганчаренко молодец , умеет настроить команду .
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил bbb370
сегодня в 01:39
Да играли рукой два раза армейцы но я рад за российский клуб,хоть коней не очень люблю,удачи завтра нашим
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 01:36
Цска поздравляю,а всем остальным особенно Спартаку желаю удачи завтра,давайте вместе болеть за наших команд,хоть мы болельщики разных команд
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:24
Удачи всем нашим в ЛЕ...........

Хотя Локо удача особа и не нужна ......у них есть Фернандеш......))

Надеюсь пройдут все 4 клуба.......
Jum13
Jum13 ответил bbb370
сегодня в 00:59
bbb370:
Я же сказал, что не коллекционирую видеоролики с судейскими "ошибками" в пользу армейцев. Что не понятно?
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил cska.78
    сегодня в 00:50
    cska.78:
    7пасибо:))Оставь на случай важных переговоров
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 00:46
    Молодцы ребята!!!!!!!!Осталось только Локо не подкачать и все будет нормально!!!Спартак-95% вылет из кубков,а про газпром вообще говорить не охота.Победу вымучили -глупо это отрицать.В конце вообще могли пустить 2 точно,но справились.Соперник конечно слабый был,но хоть так,чем 3 самим себе забивать!
    bbb370
    bbb370 ответил Jum13
    сегодня в 00:42
    Jum13:
    Смотрел. Есть запись. Не будь ба.ой - выложи запись нарушения
    Я же сказал, что не коллекционирую видеоролики с судейскими "ошибками" в пользу армейцев. Что не понятно?
    t2k
    t2k
    сегодня в 00:40
    Вот вроде как лига европы, все должны радоваться победам Российских клубов, нет, опять хрю хрю кто то впустил((
    Jum13
    Jum13 ответил bbb370
    сегодня в 00:35
    bbb370:
    Ты матч смотрел? Во время матча был повтор, в котором чётко видна игра рукой Фернандеса. Да и комментаторы говорили, что судья не заметил и слава богу. Игру рукой в ЧР показывали с разных камер в программе "Свисток" и там тоже чётко всё было видно. Коллекционировать видеоролики с судейскими "ошибками" в пользу ЦСКА я уже давно прекратил. Потому что доказать что-то армейским глорам невозможно. В ответ они просто начинают хамить. Так что давай прекратим наш разговор. Соревноваться кто кого перехамит мне не интересно. Будь здоров.
    Смотрел. Есть запись. Не будь ба.ой - выложи запись нарушения
    Jum13
    Jum13 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 00:34
    Jeck Denielse:
    Браво ЦСКА........ Игорь - 2 матча - 2 сухаря....... Удачного жребия !!!! Где Щенников,Головин,Бистрович ???
    Щенников выздоравливает, Головин отбыл дискву за желтую, Бистрович ждет свой шанс
    Jum13
    Jum13 ответил игорь алексеев
    сегодня в 00:32
    игорь алексеев:
    Давай, жду завтра очередных захватывающих историй о твоих приключениях с очередной гаубицей. Подсыхай губа))
      Aman-Visar Azadi-Masyr
      Aman-Visar Azadi-Masyr
      сегодня в 00:32
      Добрый ночи нам и нашим Родным. Поздравляю болельшиков Цска с победой и нас всех тоже кто душой подерживает наш Российский клуб. Играл Цска не плохо правда 77 минутой физический сель очень сильно ну мачт все таки довел до победы молодцы. Завтра все дружно подержим Локомотив.Цска.Спартак .у Локой хороший шанс выиграт у Ницы Москве. А у Зенита тоже есть шанс надеюсь Питерские болельшики булет гнать команду вперед и команда не подкачает. А Спартак тоже может победит если все будет биться как команда.Так что всем нашим удачи
      игорь алексеев
      игорь алексеев ответил Jum13
      сегодня в 00:31
        Андрей Кораблев
        Андрей Кораблев
        сегодня в 00:28
        Спасибо! Ребята порадовали!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 00:27
        Браво ЦСКА........
        Игорь - 2 матча - 2 сухаря.......

        Удачного жребия !!!!

        Где Щенников,Головин,Бистрович ???
        Lexx123
        Lexx123
        сегодня в 00:25
        вдвойне рад за коняшек, и цервену прошли и за Краснодар отомстили!С победой!
        игорь алексеев
        игорь алексеев ответил Jum13
        сегодня в 00:24
        Давай выползай, ща еще пилотку твою нахлобучим))
        bbb370
        bbb370 ответил Jum13
        сегодня в 00:23
        Jum13:
        Ну да - как Безбородов ЦСКА подсуживал уже легенды сложены. Попробуй еще раз. P.S. У тебя же и видео есть игры рукой, да?
        Ты матч смотрел? Во время матча был повтор, в котором чётко видна игра рукой Фернандеса. Да и комментаторы говорили, что судья не заметил и слава богу. Игру рукой в ЧР показывали с разных камер в программе "Свисток" и там тоже чётко всё было видно. Коллекционировать видеоролики с судейскими "ошибками" в пользу ЦСКА я уже давно прекратил. Потому что доказать что-то армейским глорам невозможно. В ответ они просто начинают хамить. Так что давай прекратим наш разговор. Соревноваться кто кого перехамит мне не интересно. Будь здоров.
        Рожден в СССР
        Рожден в СССР
        сегодня в 00:22
        браво кони!!!! Показали хрюшам как нужно играть в Европе
        Jum13
        Jum13 ответил игорь алексеев
        сегодня в 00:21
        игорь алексеев:
        Да ну опт, тыж прям оригинал по хряпанью, давай весели дальше))
        Пенка - отдыхай
        игорь алексеев
        игорь алексеев ответил Jum13
        сегодня в 00:19
        Да ну опт, тыж прям оригинал по хряпанью, давай весели дальше))
        игорь алексеев
        игорь алексеев ответил Jum13
        сегодня в 00:17
        Давай сразу удалим тебе их, чтобы не болели!))
        игорь алексеев
        игорь алексеев ответил Jum13
        сегодня в 00:16
        Гланды твои?))
        игорь алексеев
        игорь алексеев ответил Jum13
        сегодня в 00:16
        Что ты можешь видеть кроме дула, если все время смотришь только в дуло?)))
        13 RUS
        13 RUS
        сегодня в 00:14
        Цска с победой!пупсики давай до свидания
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