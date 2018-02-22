Гол Фреда со штрафного принес «Шахтеру» победу над «Ромой»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Рому».
Харьков, «ОСК Металлист»
«Шахтер» – «Рома» – 2:1 (0:1)
Голы: Феррейра 52, Фред 71 — Юндер 41.
«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ракицкий, Кривцов (Ордец 45+3), Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард (Коваленко 90+2), Феррейра.
Главный тренер: Паулу Фонсека.
«Рома»: Алиссон, Флоренци (Перес 72), Фасио, Манолас, Коларов, Де Росси, Стротман, Юндер (Жерсон 72), Наингголан (Дефрель 83), Перотти, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Феррейра 80, Перотти 90+1, Тайсон 90+1.
Судья: Уильям Коллам.
«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.
В параллельном матче «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» расписали мировую.