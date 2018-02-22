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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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01:16
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«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»: Погба остался в запасе11

Гол Фреда со штрафного принес «Шахтеру» победу над «Ромой»

сегодня, 00:38
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Рому».

Харьков, «ОСК Металлист»

«Шахтер» – «Рома» – 2:1 (0:1)
Голы: Феррейра 52, Фред 71Юндер 41.

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ракицкий, Кривцов (Ордец 45+3), Исмаили, Степаненко, Фред, Марлос, Тайсон, Бернард (Коваленко 90+2), Феррейра.
Главный тренер: Паулу Фонсека.

«Рома»: Алиссон, Флоренци (Перес 72), Фасио, Манолас, Коларов, Де Росси, Стротман, Юндер (Жерсон 72), Наингголан (Дефрель 83), Перотти, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Феррейра 80, Перотти 90+1, Тайсон 90+1.

Судья: Уильям Коллам.

«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.

В параллельном матче «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» расписали мировую.

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Все комментарии
В России полночь
В России полночь
сегодня в 03:42
Кротов с победой! " Зашел я на "Шурика", а там одни проклятия в адрес Шахтера".. это ж какой циничной тварью надо быть? Что-бы так нагло писать такую ложь?
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:38
Шахтёр с победой!
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 02:55
С победой Шахтер! Молодцы так держать! Радует что горняки все еще конкурентоспособны! Успехов этому замечательному клубу!
амурец
амурец
сегодня в 02:27
молодцы Шахтёр
Mikhail40
Mikhail40
сегодня в 02:19
классная игра шахтера во втором тайме играли на голову сильнее ромы.жаль что не забили третий гол.были очень близки к этому.а так шахтеру будет нелегко в ответном матче.надо забивать гол в италии.
Kerri
Kerri
сегодня в 02:10
Шахтер с победой!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Lazio-Kiev
сегодня в 02:09
Lazio-Kiev:
За пару лет до этого, в Турине в 1/8 была ничья, а в Киеве на снегу 1:4. Пиппо постарался😡😡😡
Надо сказать, что ничью киевляне заслужили, Гусин забил. А вот, что в Киеве случилось, понять не могу. На Лобана не похоже было, чтобы так, шашки наголо и совершенно забыть про защиту.... Ну, а через пару лет 0:5, но уже с Михайличенко.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 02:06
Napoleon Bonapart:
У Юве тогда, один Давидс приехал, но и его одного хватило, чтобы игру перевернуть. Липпи, помню, пообещал тренеру Ньюкасла победить киелян и помочь англичанам пройти дальше. Так и вышло....
За пару лет до этого, в Турине в 1/8 была ничья, а в Киеве на снегу 1:4. Пиппо постарался😡😡😡
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Lazio-Kiev
сегодня в 02:04
Lazio-Kiev:
Да, я тогда стал люто ненавидеть гоббов) Вспоминается ещё немотивированная Барса в Киеве и победный гол Месси со штрафного на последних минутах на радость Рубину.
У Юве тогда, один Давидс приехал, но и его одного хватило, чтобы игру перевернуть. Липпи, помню, пообещал тренеру Ньюкасла победить киелян и помочь англичанам пройти дальше. Так и вышло....
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 02:01
Napoleon Bonapart:
В 2002 г. в Киеве, Динамо играло с Юве, которому к тому времени уже ничего не надо было и который приехал вторым составом. Однако, даже такой Юве победил киевлян 2:1 и не позволил киевлянвм выйти в ПО. А вышел Ньюкасл. Вот так то....
Да, я тогда стал люто ненавидеть гоббов) Вспоминается ещё немотивированная Барса в Киеве и победный гол Месси со штрафного на последних минутах на радость Рубину.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:50
Jeck Denielse:
Не удачный жребий для Ромы....))) Результаты последних 4-х матчей этих соперников : 21.02.18 Лига чемпионов.1/8 финала Шахтер — Рома 2:1 08.03.2011 Лига чемпионов.1/8 финала Шахтер — Рома 3:0 16.02.2011 Лига чемпионов.1/8 финала Рома — Шахтер 2:3 22.11.2006 Лига чемпионов.Тур 05 Шахтер — Рома 1:0
Вот, тоже человек, которого уважаю!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 01:48
Владимipъ Григорянъ:
МС тогда сливал матч, досрочно обеспечили выход из группы + чтобы не дать Наполи тоже выйти из группы
В 2002 г. в Киеве, Динамо играло с Юве, которому к тому времени уже ничего не надо было и который приехал вторым составом. Однако, даже такой Юве победил киевлян 2:1 и не позволил киевлянвм выйти в ПО. А вышел Ньюкасл. Вот так то....
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 01:48
Владимipъ Григорянъ:
МС тогда сливал матч, досрочно обеспечили выход из группы + чтобы не дать Наполи тоже выйти из группы
Прикалываешься? МанСити «ослов» даже не заметили. И хотел бы я посмотреть на любую российскую команду, могущую обыграть Сити, даже не мотивированный (1 млн € за победу и престиж - не в счёт).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:47
Не удачный жребий для Ромы....)))
Результаты последних 4-х матчей этих соперников :

21.02.18 Лига чемпионов.1/8 финала
Шахтер — Рома 2:1
08.03.2011 Лига чемпионов.1/8 финала
Шахтер — Рома 3:0
16.02.2011 Лига чемпионов.1/8 финала
Рома — Шахтер 2:3
22.11.2006 Лига чемпионов.Тур 05
Шахтер — Рома 1:0
Марк Драгунский
Марк Драгунский
сегодня в 01:47
Помню свои многочисленные поездки на Донбасс Арену жаль ,что все так вышло,но Шахтер по прежнему сила как и ранее на рубеже 11,12,13годов
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:44
Lazio-Kiev:
Обычная жаба. Клуб без города, стадиона и элементарной базы выносит МанСити и Рому по игре. А Динамо мучается, распродавая остатки игроков и не показывая никакой игры. Зато футболки в вышиванках.
МС тогда сливал матч, досрочно обеспечили выход из группы + чтобы не дать Наполи тоже выйти из группы
Александр Наварчук
Александр Наварчук
сегодня в 01:44
Читаю коментарии и приятно удивляюсь коментами ребят из россии,приходиться признать у вас адекватных побольше.Так держать.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил vovinho11
сегодня в 01:42
vovinho11:
Голы забили настоящие шахтёры
А за Ромку забил настоящий итальянец?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:37
Lazio-Kiev:
Обычная жаба. Клуб без города, стадиона и элементарной базы выносит МанСити и Рому по игре. А Динамо мучается, распродавая остатки игроков и не показывая никакой игры. Зато футболки в вышиванках.
Про вышиванки- это ШЕДЕВР, в учебники!!! Я устал бить в ладоши!!! Браво, еще раз- браво!!!
vovinho11
vovinho11
сегодня в 01:35
Голы забили настоящие шахтёры
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 01:32
Хорошая победа. Поражает сыгранность игроков Шахтёра. Как они друг друга видят и понимают. Всё в темп, всё по делу. Элисон реально хорош. Думаю, летом уедет в АПЛ. Если бы не он, то Шахтёр добился бы большего.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 01:27
Ждем Фреда в МС)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 01:27
Napoleon Bonapart:
Аплодирую тебе стоя!!! Дело, даже не в Донбассе, а в том, что просто Шахта выдала шедевр. Ну почему не порадоваться футбольному шедевру?! Ну вот, поэтому и живут так.....
Обычная жаба. Клуб без города, стадиона и элементарной базы выносит МанСити и Рому по игре. А Динамо мучается, распродавая остатки игроков и не показывая никакой игры. Зато футболки в вышиванках.
Foxes
Foxes
сегодня в 01:26
Шахтер с победой!
dimagas1
dimagas1 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:16
Lazio-Kiev:
Эта пацанва- отражение украинского общества. Посмотри на гудбоя, вместо того , чтобы порадоваться яркому успеху украинской команды, он шипит и дышит ядом. А знаешь почему? Потому, что Донбасс Украиной не считает.
А это не важно что и кто там кого считает или не считает.Они себя считают куй знает чем....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:15
Lazio-Kiev:
Эта пацанва- отражение украинского общества. Посмотри на гудбоя, вместо того , чтобы порадоваться яркому успеху украинской команды, он шипит и дышит ядом. А знаешь почему? Потому, что Донбасс Украиной не считает.
Аплодирую тебе стоя!!! Дело, даже не в Донбассе, а в том, что просто Шахта выдала шедевр. Ну почему не порадоваться футбольному шедевру?! Ну вот, поэтому и живут так.....
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 01:13
Napoleon Bonapart:
Привет! Я вот поражаюсь болелам киевского Динамо. Зашел я на "Шурика", а там, одни проклятия, оскорбления в адрес Шахтера. Ничего конструктивного, толкового, одни пещерные визги. Ну, что сказать, одно слово- сведомые.... Я знаю, ты болела Динамо, к тебе, это не относится, тебя- уважаю!
Эта пацанва- отражение украинского общества. Посмотри на гудбоя, вместо того , чтобы порадоваться яркому успеху украинской команды, он шипит и дышит ядом. А знаешь почему? Потому, что Донбасс Украиной не считает.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:09
никогда им не симпатизировал, но факт остается фактом - это лучшая команда восточной Европы. Остальным до них как до луны... а до европейских команд как до Юпитера)))
Left Boy
Left Boy
сегодня в 01:06
Где там царь-клоун? спрятался под шконку? ору с тебя, ыксперт))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:05
Lazio-Kiev:
Лациале поймут!) Привет от Лулича)) Кроме того, это любимый счёт Ромки в Европе!
Привет!
Я вот поражаюсь болелам киевского Динамо. Зашел я на "Шурика", а там, одни проклятия, оскорбления в адрес Шахтера. Ничего конструктивного, толкового, одни пещерные визги. Ну, что сказать, одно слово- сведомые.... Я знаю, ты болела Динамо, к тебе, это не относится, тебя- уважаю!
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