Гришин: «Скоро мы увидим того Мусу, который уезжал из ЦСКА в Англию»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин подвел итоги ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между московским коллективом и «Црвеной Звездой», по итогом которой «армейцы» обеспечили себе выход в следующий этап турнира:

«На этом этапе слабых соперников не бывает. Примерно все равны. Простая истина. Выигрывает тот, кто забивает на гол больше. ЦСКА доказал, что выиграл по делу.

В концовке был неприятный эпизод - не скрою. Отыграться было бы тяжело. Наверное, нереально. Но говорить в сослагательном наклонении, чтобы могло быть, неправильно. ЦСКА идет дальше.

Муса старается, прессингует защитников. Это большой плюс для „армейцев“. В атаке пока немного не получается. Еще предстоит сыграться. Давайте подождем. Сказывается, что он давно не играл. Считаю, в дальнейшем нигериец поможет „армейцам“. Скоро мы увидим того Мусу, который уезжал из ЦСКА в Англию.

Вернблум в атаке — неожиданный для меня ход. Когда увидел состав, подумал, что он будет действовать в опорной зоне. Но тренерскому штабу, безусловно, виднее. Если Вернблум вышел на этой позиции, значит, в этот момент он сильнее конкурентов. Вот и все. В целом, сыграл неплохо. Что еще тут скажешь? Главное - результат достигнут».