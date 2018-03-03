Правительство РФ утвердило перечень ежегодных футбольных соревнований

03 марта 2018, 09:19

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении ежегодных всероссийских массовых соревнований по футболу.

«Принято решение о проведении ежегодных всероссийских соревнований по футболу „Кожаный мяч“, „Золотой колос“ среди сельских команд, „Колосок“ среди детских сельских команд, „Будущее зависит от тебя!“ среди команд детских домов и школ-интернатов, всероссийских соревнований по футболу среди студентов и среди команд спортивных клубов общеобразовательных организаций, всероссийских фестивалей футбола (6x6, 7x7, 8x8), Дня массового футбола, первенства по футболу среди любительских команд в субъектах Федерации», — говорится в тексте документа.

Напомним, что ранее в России был представлен проект развития футбола до 2030 года.