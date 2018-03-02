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Называем чемпиона России 2018

02 марта 2018, 22:02

«Локомотив» уверенно лидирует, но на «Соккер.ру» найдутся футбольные болельщики, которые верят в его преследователей.

«Краснодар» - чемпион России 2018

Фантастический вариант? Безусловно. Но раз Галицкий сконцентрировался на футболе, лучше использовать эти полгода, чтобы провести полевые испытания. Если Шалимов за зиму проработал нюансы и увидим другой «Краснодар» на привычном атакующем каркасе – признаем, что большинство ошибается, оценивая тренерские возможности наставника «быков».

Взрослые мужчины (и девушки тоже) спокойно признают ошибки, если у оппонента аргументированная позиция. Обосновать чемпионство «Краснодара», вы удивитесь, тоже можно. На них никто не концентрируется, их не учитывают. Но ничья «Локомотива» и «Спартака» при победе «быков» над «Ростовом» будет означать, что отрыв до первого места составляет 7 пунктов, три из которых можно отыграть в матче с лидером.

У Шалимова три поединка с прямыми конкурентами, и если улучшить ужасную статистику против соседей по таблице – легко можно цепляться как минимум за тройку и Лигу чемпионов. Кто сказал, что потерявший лицо в борьбе с прямыми конкурентами «Краснодар» не участник этой борьбы, если «Зенит» и «Спартак» на расстоянии двух пунктов?

Аргументы есть: сохранили Смолова, состав сыгранный. Улучшите систему игры в защите и выход в атаку – получите атакующего претендента на лидерство. Понятно, что лишь после ошибок конкурентов, но разве они безгрешные? В чемпионство «Краснодара» не верят, но стремление перейти в будущем на новый уровень этой весной надо обозначить обязательно. Помним пример ЦСКА, который шел пятым, отставал на 9 пунктов (как и «быки» сейчас), но стал чемпионом.

«Зенит» - чемпион России 2018

Вряд ли готовы как коллектив, но готовы как соединение дорогих по меркам РФПЛ игроков. Среди которых есть однозначные герои текущего сезона – от Лунева и Кришито до Кокорина и даже Заболотного, пускай и в составе «Тосно». Теперь менеджерам «Зенита» надо пораскинуть мозгами и сделать ставку не только на результат, но и на уважение.

«Зенит» не заставил себя уважать как стабильный, монолитный фаворит. Слишком много заявлений – о победе в Лиге чемпионов и покупке суперзвезд, и мало дел – скупка россиян на скамейку футбол в стране не развивает. Кто видел, как Семин уничтожал «Зенит» в Санкт-Петербурге, кто помнит, что «Спартак» за неделю до «Ливерпуля» обыграл Манчини 3:1, многое о команде Роберто понимают.

Даже поражение в Шотландии с последующим выносом «Селтика» дома, вписывается в линию подмоченной репутации «Зенита» в последних сезонах. Чтобы стать чемпионами, петербуржцам достаточно отыграть девять пунктов – восьми мало, вряд ли «Локомотив» дома сгорит 0:4 в предпоследнем туре в матче двух прямых конкурентов в борьбе за корону.

Предположим, что три отыграют как раз в чемпионском поединке, но даже в Ростове-на-Дону или дома против «Амкара» Манчини может начудить. Роберто остается тренером, который обыграет солидного соперника, а потом не настроит на слабого. Причем настолько просчитается, что даже Кокорин самолично не спасет. Нестабильность при номинальной силе превращает «Зенит» в претендента на ЛЧ, не более.

ЦСКА – чемпион России 2018

Были первыми, забыли, теперь думают-гадают, как не вывалиться из зоны Лиги чемпионов. Ведь «Зенит» попробовал медитацию в Лиге Европы – не понравилось совершенно, обратно стремятся в первые ряды, где привыкли к армейцам. Но даже Ганчаренко со своими наработками не может гарантировать, что в таком непростом сезоне у армейцев будут шансы на титул.

Слишком далеко «Локомотив», слишком мало дополнительных аргументов собрали по сравнению с прошлым сезоном, чтобы оказаться одновременно выше всех. Правда, именно у ЦСКА есть опыт отыгрыша большого количества пунктов в одном из сезонов, но та команда не варилась рядом со злым «Зенитом», чемпионским «Спартаком», намагниченным новой страницей в истории «Краснодаром» и «Локомотивом».

Хорошие соперники мешают ЦСКА выделиться в этой компании. Ведь понятно, что проиграть в очном матче Ганчаренко может любому из этих соперников, а даже Шалимова будут переигрывать за счет случайного гола и организованной игры в защите. Той самой обороне, в которой не хватает Щенникова и Васина. Не идеальные защитники, но ведь были основными и получили травмы.

Посмотрим, сможет ли Ганчаренко выдать такой же весенний отрезок, как в прошлом сезоне, но пока ЦСКА не назвать командой, которая станет первой вопреки обстоятельствам. А вот поверить, что армейцы финишируют в первой тройке, можно – Муса стал новым аргументом, Головин, Витиньо, Вернблум, Натхо, Дзагоев и Акинфеев – привычные козыри.

«Спартак» - чемпион России 2018

Федун не хочет быть чемпионом снова, и цель такую никто не ставил. Иначе летом нашлись бы деньги на трансферы, стали бы критичнее относиться к физической подготовке футболистов, избежали бы и поражений, как против «Зенита» или «Ливерпуля», и скандалов, вроде смешных, но при этом показательных.

«Спартак» редко работает, как солидный клуб. Ни назначение Карреры – случайное и на эмоциях, ни ставка на начальника Родионова, ни победы, как яркая над «Севильей», ни поражения – самое свежее из которых невероятно глупое, домашнее против «Атлетика», не позволяют поставить знак равенства между «Спартаком» и постоянными титулами.

Кубок, может, возьмут, но любят страдать, это их обычное состояние. Ждут, верят, надеются, плюются, матерят своих, боготворят их же, но на результат сыграли ровно один сезон. В новом даже у Карреры не получается настроить Комбарова, Глушакова, Реброва, Кутепова или Фернандо на тот же прагматичный лад, что в чемпионате с минимальными победами за счет дальних ударов.

Забудьте о прагматизме, «Спартак» снова живет на оголенном проводе. Умеют играть в футбол, но получалось и при Карпине. Лучшие матчи Аленичева также могут напомнить самые прагматичные из побед Карреры. Ничего нового. Именно поэтому календарь, в котором у «Спартака» между двумя дерби с «Локомотивом» и «Динамо» восемь матчей с середняками, говорит не в их пользу. Чем проще – тем сложнее, девиз помешает сыграть солидно.

«Локомотив» - чемпион России 2018

Тут все просто и красиво. Обыграют «Спартак» на выходных в дерби – окажутся на расстоянии 11 пунктов от действующего чемпиона. «Зенит» сыграет вничью с «Амкаром» - всякое у Манчини бывает, и вот уже Семин оторвется от ближайшего преследователя минимум на девять пунктов (если Карпин начнет с поражения Шалимову), или даже больше.

Расклад у «Локомотива» невероятный. Копаясь в истории, вы легко докажите, что обычно лидер после двадцати туров оставался в итоге первым. Причем ни разу после перехода на «осень-весна» на этом же отрезке у первого места не было такого существенного перевеса – восьми пунктов.

Прошлогодний «Спартак» не растерял шесть очков форы, хотя в феврале 2017 года большинство читателей «Соккер.ру» ставили на то, что лидерство Карреры временное. Сейчас в Семина тоже не все верят. Но уверенная игра против «Ниццы» подсказывает, что у «Локомотива» полный порядок с готовностью. А поражение «Спартака» от «Атлетика» делает московское дерби ключевым матчем весны.

Достаточно обыграть «красно-белых», потом не терять очки в выездных матчах с середняками, как футболисты Семина любят, и к финишному отрезку – матчам с «Краснодаром», «Зенитом» и «Арсеналом», подойти как полновесный фаворит сезона. Конечно, достаточно двух поражений подряд, чтобы все чемпионские ставки на «Локомотив» повисли на волоске, но пока нет поводов не верить игрокам Семина – настроены серьезно.

Ставка «Соккер.ру»: 1. «Локомотив». 2. «Зенит». 3. ЦСКА. 4. «Краснодар». 5. «Спартак»

Болельщики «Спартака» возмущены такому прогнозу? Не стоит, чемпионы будут играть хорошо, снова создадут больше всех моментов, снова будут яркие победы. Но вперемешку с осечками. Они и «Локомотив» могут обыграть. Что не помешает позже не победить «Рубин» в Казани, не обыграть «Анжи» в Махачкале или проиграть «Амкару» Евсеева в Перми.

Парадоксальность изначальных фаворитов надо учитывать. Большинство читателей и редакция «Соккер.ру» в начале сезона ставили на команду Манчини, а в качестве главного конкурента – на «Спартак» Карреры. Многие болельщики и сейчас думают: «Какой „Локомотив“? Порезвились и хватит»! Но ваши «Зенит» и «Спартак» так играют, что сами открывают дорогу конкурентам.

Толковый ЦСКА с Головиным в центре композиции и Муса в атаке, или «Краснодар», если Смолов сможет забивать победные мячи прямым конкурентам, а Гранквист выдаст лебединую песню, вполне могут оказаться серьезными конкурентами для вроде бы фаворитов в погоне за «Локомотивом». Судьба титула в руках Семина – его команда не оглядывается на остальных, а последующая четверка повязана вместе.

Значит, вам будет сложно сделать на 100 % верный прогноз по топ-5 – тем интереснее заглядывать в магический шар. РФПЛ – лига, где есть чемпионская интрига. По нынешним временам большая роскошь, причем не облысевшая, мокрая вся и смешная, а серьезная, туго завязанная на еврокубковых матчах троих из списка, а также на тактике «Краснодара» и моральном состоянии «Спартака». Кто сломается – пойдет в Лигу Европы, кто выдержит – сыграет в Лиге чемпионов и окажется в первой тройке сезона.

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Все комментарии
MAUS
MAUS
03 марта в 13:40
Serg3.12:
Локомотив - первый, а вот остальное расклады)
Пока всё спорно! Но матч Локо-Спартак , и его результат даст ответ, выиграет Локо - он чемпион на 99,9%, проиграет появится интрига как на 1 место, так и призовую тройку! А вообще игра Локо меня ни в одном матче не впечатлила, чтобы гарантированно отдавать чемпионство сейчас, игра с той же Ниццей, что в гостях, что дома, типичное везение, а вот матч Атлетико-Локо покажет все достоинства железнодорожников
MAUS
MAUS
03 марта в 13:26
Правдин Семён:
Багров такой Багров.Спартак на пятом месте..А чего не сразу вылет в ФНЛ?Какие-то лазурные мечты,а не статья.
Это точно, пару лет назад многие кричали вылет в НФЛ! Что то сжалились, уже 5 строчку забронировали Спартаку! Еще пару выездов цска и Зенита на Арену, и будут прописывать смело ТРЕТЬЮ строчку!
MAUS
MAUS
03 марта в 13:21
Sully:
спартак раз в 16 лет становится "чемпионом", в честь юбилеев, так что все возможно в 2033 году.
Зенит давно был чампионом, и как часто до 2000~годов?
MAUS
MAUS
03 марта в 13:09
Стас Марченко:
Исправили. Спасибо
Ага в статье одни ошибки, начиная от расстановки после 30 туров!
Sully
Sully
03 марта в 12:00
спартак раз в 16 лет становится "чемпионом", в честь юбилеев, так что все возможно в 2033 году.
Goal2
Goal2
03 марта в 11:23
rubin kazzzan:
а федун ?????
каррера хехе
rubin kazzzan
rubin kazzzan
03 марта в 11:21
Goal2:
сразу видно лошадя почерк ахахаха мой расклад поэтому таков 1 Сёмин 2миллер 3 гинер ахахахаха
а федун ?????
Goal2
Goal2
03 марта в 10:04
сразу видно лошадя почерк ахахаха мой расклад поэтому таков
1 Сёмин
2миллер
3 гинер ахахахаха
МапС
МапС
03 марта в 09:41
Чемпиона назовём по окончании первенства нашей водокачки. У Паровозов есть шансы оформить чемпионство досрочно. Вот и всё - что бодягу разводить...
Правдин Семён
Правдин Семён
03 марта в 09:26
Багров такой Багров.Спартак на пятом месте..А чего не сразу вылет в ФНЛ?Какие-то лазурные мечты,а не статья.
Colonist
Colonist
03 марта в 09:17
Лошатки третьи? :)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 марта в 07:44
ЛОКО сейчас на ходу. Смотрится солидно и скорее всего станет чемпионом. ПАЛЫЧ не упустить первого места. Ну, а у остальных как получится.
Спагетти
Спагетти
03 марта в 07:32
Ахахаа ставка Спартак на пятом закончит)))) я даже скриншот сделал, в конце сезона сюда скину все посмеёмся)))
112910415
112910415
03 марта в 06:39
автор задумал подзавести беспокойных болельщиков...
а это предельно легко!
Munutd
Munutd
03 марта в 06:34
Автор, извини за оценку... Но была бы оценка 0 поставил бы 0. Статья полный 0!
С таким же успехом можно было бы написать просто статью типа "Спартак 77" и т. д. и расписать туда свои личные чувства по отношению к ФК Спартак
Parovoznic
Parovoznic
03 марта в 06:24
"...Помним пример ЦСКА, который шел пятым, отставал на 9 пунктов (как и «быки» сейчас), но стал чемпионом"
- - - - - - - - - - - -

Пример довольно неудачный.
Во-первых, у Краснодара нет Гинера.
Во-вторых, у Локомотива нет Ольги-свет-Юрьевны, что б она была здорова!
d_fincher
d_fincher
03 марта в 04:57
При всем уважении, но автор статьи не по делу ругает Спартак. Факты:

10 дней

победа над Зенитом
над ЦСКА
над Краснодаром

Вопрос: кто из них ближе к чемпионству? Соккер дает несправедливый и необоснованный ответ - не Спартак. А кто победил всех остальных? - Спартак. Тогда кто стане чемпионом? - Не Спартак.

Это странная статья. Надеюсь, когда Спартак отгрузит Локомотиву, автор признает, что не прав. Если у кого и есть шанс на чемпионство среди команд ниже первого - то у Спартака.
Parovoznic
Parovoznic
03 марта в 04:27
Не знаю, почему Спартак поставили на 5-е место.
Хорошо, канеш, что б так было, но лично я считаю их главным нашим конкурентом.

Локомотиву удачи!
Краснодару - "серебра".
Цска - в Лигу Европы. Их игра в ЛЧ в последние 5 лет показывает, что это не их турнир. Там даже Ростов лучше выглядит.
Как расположатся остальные - похрен.
амурец
амурец
03 марта в 03:03
Локо скорее всего не растеряет своего преимущества
kastites
kastites
03 марта в 01:20
Пахтакор Чемпион !!!!
bbb370
bbb370
03 марта в 00:46
Чего это автор постеснялся довести свою глупую статью до полного абсурда? СКА Хабаровск чемпион и баста.
борька
борька
03 марта в 00:26
Ростов-чемпион!
azures
azures
03 марта в 00:17
Пятое место Спартака самое справедливое, если даже не высокое.
Стас Марченко
Стас Марченко
02 марта в 23:57
parallels:
"петербуржцам достаточно отыграть восемь пунктов – семи мало" девять – восьми мало.
Исправили. Спасибо
scikuni
scikuni
02 марта в 23:49
если пишите борьба за лч не закончена почему кабинет ставите выше краснодара и спартака, не пора ли лошадям отдохнуть от 4ых мест в группе
parallels
parallels
02 марта в 23:46
    parallels
    parallels
    02 марта в 23:45
    "петербуржцам достаточно отыграть восемь пунктов – семи мало"

    девять – восьми мало.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    02 марта в 23:30
    весь этот зоопарк переехал локомотив!!!)))))
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    02 марта в 23:28
    локо -команда !!!! в этом году у них все получается!!! и не отдадут они ни коням,ни быкам, ни мясным первое место!!!!!!!
    Serg3.12
    Serg3.12
    02 марта в 23:09
    Локомотив - первый, а вот остальное расклады)
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