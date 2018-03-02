Называем чемпиона России 2018

02 марта 2018, 22:02

«Локомотив» уверенно лидирует, но на «Соккер.ру» найдутся футбольные болельщики, которые верят в его преследователей.

«Краснодар» - чемпион России 2018

Фантастический вариант? Безусловно. Но раз Галицкий сконцентрировался на футболе, лучше использовать эти полгода, чтобы провести полевые испытания. Если Шалимов за зиму проработал нюансы и увидим другой «Краснодар» на привычном атакующем каркасе – признаем, что большинство ошибается, оценивая тренерские возможности наставника «быков».

Взрослые мужчины (и девушки тоже) спокойно признают ошибки, если у оппонента аргументированная позиция. Обосновать чемпионство «Краснодара», вы удивитесь, тоже можно. На них никто не концентрируется, их не учитывают. Но ничья «Локомотива» и «Спартака» при победе «быков» над «Ростовом» будет означать, что отрыв до первого места составляет 7 пунктов, три из которых можно отыграть в матче с лидером.

У Шалимова три поединка с прямыми конкурентами, и если улучшить ужасную статистику против соседей по таблице – легко можно цепляться как минимум за тройку и Лигу чемпионов. Кто сказал, что потерявший лицо в борьбе с прямыми конкурентами «Краснодар» не участник этой борьбы, если «Зенит» и «Спартак» на расстоянии двух пунктов?

Аргументы есть: сохранили Смолова, состав сыгранный. Улучшите систему игры в защите и выход в атаку – получите атакующего претендента на лидерство. Понятно, что лишь после ошибок конкурентов, но разве они безгрешные? В чемпионство «Краснодара» не верят, но стремление перейти в будущем на новый уровень этой весной надо обозначить обязательно. Помним пример ЦСКА, который шел пятым, отставал на 9 пунктов (как и «быки» сейчас), но стал чемпионом.

«Зенит» - чемпион России 2018

Вряд ли готовы как коллектив, но готовы как соединение дорогих по меркам РФПЛ игроков. Среди которых есть однозначные герои текущего сезона – от Лунева и Кришито до Кокорина и даже Заболотного, пускай и в составе «Тосно». Теперь менеджерам «Зенита» надо пораскинуть мозгами и сделать ставку не только на результат, но и на уважение.

«Зенит» не заставил себя уважать как стабильный, монолитный фаворит. Слишком много заявлений – о победе в Лиге чемпионов и покупке суперзвезд, и мало дел – скупка россиян на скамейку футбол в стране не развивает. Кто видел, как Семин уничтожал «Зенит» в Санкт-Петербурге, кто помнит, что «Спартак» за неделю до «Ливерпуля» обыграл Манчини 3:1, многое о команде Роберто понимают.

Даже поражение в Шотландии с последующим выносом «Селтика» дома, вписывается в линию подмоченной репутации «Зенита» в последних сезонах. Чтобы стать чемпионами, петербуржцам достаточно отыграть девять пунктов – восьми мало, вряд ли «Локомотив» дома сгорит 0:4 в предпоследнем туре в матче двух прямых конкурентов в борьбе за корону.

Предположим, что три отыграют как раз в чемпионском поединке, но даже в Ростове-на-Дону или дома против «Амкара» Манчини может начудить. Роберто остается тренером, который обыграет солидного соперника, а потом не настроит на слабого. Причем настолько просчитается, что даже Кокорин самолично не спасет. Нестабильность при номинальной силе превращает «Зенит» в претендента на ЛЧ, не более.

ЦСКА – чемпион России 2018

Были первыми, забыли, теперь думают-гадают, как не вывалиться из зоны Лиги чемпионов. Ведь «Зенит» попробовал медитацию в Лиге Европы – не понравилось совершенно, обратно стремятся в первые ряды, где привыкли к армейцам. Но даже Ганчаренко со своими наработками не может гарантировать, что в таком непростом сезоне у армейцев будут шансы на титул.

Слишком далеко «Локомотив», слишком мало дополнительных аргументов собрали по сравнению с прошлым сезоном, чтобы оказаться одновременно выше всех. Правда, именно у ЦСКА есть опыт отыгрыша большого количества пунктов в одном из сезонов, но та команда не варилась рядом со злым «Зенитом», чемпионским «Спартаком», намагниченным новой страницей в истории «Краснодаром» и «Локомотивом».

Хорошие соперники мешают ЦСКА выделиться в этой компании. Ведь понятно, что проиграть в очном матче Ганчаренко может любому из этих соперников, а даже Шалимова будут переигрывать за счет случайного гола и организованной игры в защите. Той самой обороне, в которой не хватает Щенникова и Васина. Не идеальные защитники, но ведь были основными и получили травмы.

Посмотрим, сможет ли Ганчаренко выдать такой же весенний отрезок, как в прошлом сезоне, но пока ЦСКА не назвать командой, которая станет первой вопреки обстоятельствам. А вот поверить, что армейцы финишируют в первой тройке, можно – Муса стал новым аргументом, Головин, Витиньо, Вернблум, Натхо, Дзагоев и Акинфеев – привычные козыри.

«Спартак» - чемпион России 2018

Федун не хочет быть чемпионом снова, и цель такую никто не ставил. Иначе летом нашлись бы деньги на трансферы, стали бы критичнее относиться к физической подготовке футболистов, избежали бы и поражений, как против «Зенита» или «Ливерпуля», и скандалов, вроде смешных, но при этом показательных.

«Спартак» редко работает, как солидный клуб. Ни назначение Карреры – случайное и на эмоциях, ни ставка на начальника Родионова, ни победы, как яркая над «Севильей», ни поражения – самое свежее из которых невероятно глупое, домашнее против «Атлетика», не позволяют поставить знак равенства между «Спартаком» и постоянными титулами.

Кубок, может, возьмут, но любят страдать, это их обычное состояние. Ждут, верят, надеются, плюются, матерят своих, боготворят их же, но на результат сыграли ровно один сезон. В новом даже у Карреры не получается настроить Комбарова, Глушакова, Реброва, Кутепова или Фернандо на тот же прагматичный лад, что в чемпионате с минимальными победами за счет дальних ударов.

Забудьте о прагматизме, «Спартак» снова живет на оголенном проводе. Умеют играть в футбол, но получалось и при Карпине. Лучшие матчи Аленичева также могут напомнить самые прагматичные из побед Карреры. Ничего нового. Именно поэтому календарь, в котором у «Спартака» между двумя дерби с «Локомотивом» и «Динамо» восемь матчей с середняками, говорит не в их пользу. Чем проще – тем сложнее, девиз помешает сыграть солидно.

«Локомотив» - чемпион России 2018

Тут все просто и красиво. Обыграют «Спартак» на выходных в дерби – окажутся на расстоянии 11 пунктов от действующего чемпиона. «Зенит» сыграет вничью с «Амкаром» - всякое у Манчини бывает, и вот уже Семин оторвется от ближайшего преследователя минимум на девять пунктов (если Карпин начнет с поражения Шалимову), или даже больше.

Расклад у «Локомотива» невероятный. Копаясь в истории, вы легко докажите, что обычно лидер после двадцати туров оставался в итоге первым. Причем ни разу после перехода на «осень-весна» на этом же отрезке у первого места не было такого существенного перевеса – восьми пунктов.

Прошлогодний «Спартак» не растерял шесть очков форы, хотя в феврале 2017 года большинство читателей «Соккер.ру» ставили на то, что лидерство Карреры временное. Сейчас в Семина тоже не все верят. Но уверенная игра против «Ниццы» подсказывает, что у «Локомотива» полный порядок с готовностью. А поражение «Спартака» от «Атлетика» делает московское дерби ключевым матчем весны.

Достаточно обыграть «красно-белых», потом не терять очки в выездных матчах с середняками, как футболисты Семина любят, и к финишному отрезку – матчам с «Краснодаром», «Зенитом» и «Арсеналом», подойти как полновесный фаворит сезона. Конечно, достаточно двух поражений подряд, чтобы все чемпионские ставки на «Локомотив» повисли на волоске, но пока нет поводов не верить игрокам Семина – настроены серьезно.

Ставка «Соккер.ру»: 1. «Локомотив». 2. «Зенит». 3. ЦСКА. 4. «Краснодар». 5. «Спартак»

Болельщики «Спартака» возмущены такому прогнозу? Не стоит, чемпионы будут играть хорошо, снова создадут больше всех моментов, снова будут яркие победы. Но вперемешку с осечками. Они и «Локомотив» могут обыграть. Что не помешает позже не победить «Рубин» в Казани, не обыграть «Анжи» в Махачкале или проиграть «Амкару» Евсеева в Перми.

Парадоксальность изначальных фаворитов надо учитывать. Большинство читателей и редакция «Соккер.ру» в начале сезона ставили на команду Манчини, а в качестве главного конкурента – на «Спартак» Карреры. Многие болельщики и сейчас думают: «Какой „Локомотив“? Порезвились и хватит»! Но ваши «Зенит» и «Спартак» так играют, что сами открывают дорогу конкурентам.

Толковый ЦСКА с Головиным в центре композиции и Муса в атаке, или «Краснодар», если Смолов сможет забивать победные мячи прямым конкурентам, а Гранквист выдаст лебединую песню, вполне могут оказаться серьезными конкурентами для вроде бы фаворитов в погоне за «Локомотивом». Судьба титула в руках Семина – его команда не оглядывается на остальных, а последующая четверка повязана вместе.

Значит, вам будет сложно сделать на 100 % верный прогноз по топ-5 – тем интереснее заглядывать в магический шар. РФПЛ – лига, где есть чемпионская интрига. По нынешним временам большая роскошь, причем не облысевшая, мокрая вся и смешная, а серьезная, туго завязанная на еврокубковых матчах троих из списка, а также на тактике «Краснодара» и моральном состоянии «Спартака». Кто сломается – пойдет в Лигу Европы, кто выдержит – сыграет в Лиге чемпионов и окажется в первой тройке сезона.