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Кечинов: «О чемпионстве „Зенита“ говорить рано, но не думаю, что питерцы будут терять очки»

06 октября 2014, 15:15
 Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов поделился своим мнением о том, можно ли уже сейчас считать «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Премьер-Лиге.
 
- «Зенит» играет стабильнее остальных. Правда, «Спартак» уже показал, что с «сине-бело-голубыми» на их же поле можно играть на равных и даже с преимуществом, но это был всего лишь отдельный матч.

Конечно, о чемпионстве «Зенита» говорить пока рано: еще играть и играть, мало ли что может произойти. Но я не думаю, что питерцы будут терять очки, потому что высококлассных футболистов там наберется на два состава. Игра команды померкнет разве что при условии травмы какого-то ключевого игрока. Если же кто-то просто устанет, его можно запросто заменить — и «Зенит» от этого ничего не потеряет, его игра не станет слабее.
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Источник: sportbox.ru Автор: Юрий Зотов
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