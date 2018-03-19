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УЕФА открыл дело против «Лиона» после матча с ЦСКА

19 марта 2018, 15:42
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

УЕФА по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Лион» — ЦСКА открыл дело против французского клуба. «Львов» обвиняют в нарушении четырех пунктов дисциплинарного регламента: расистское поведение, блокирование лестниц, использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле и неподобающее поведение толпы болельщиков.

Дело будет рассмотрено 31 мая.

Напомним, группа фанатов «Лиона» перед началом матча напала на французских полицейских. Так как у клуба уже есть условная дисквалификация по итогам встречи с «Бешикташем» в апреле 2017 года, его могут исключить из еврокубков.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
20 марта 2018 в 13:54
ЦСКА и так уже исключил Лион из Еврокубков
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
19 марта 2018 в 18:35
Более того, играл практически на равных, правда судья при счете 0:6 сломал всю игру хряков своим неадекватным решением.
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
19 марта 2018 в 18:15
Не позорься лучше и так уже опозорились дальше некуда!
Волгодон2
Волгодон2
19 марта 2018 в 17:32
Никакого договорняка в Лионе не было. Поадекватней надо бы.
Вот Зенит-Бавария в 2008-м - дело другое. Очень подозрительная победа.
ОЛЛС
ОЛЛС
19 марта 2018 в 17:23
Очень приятно увидеть дисквалифицированный клуб из Франции..
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ LOpp (раскрыть)
19 марта 2018 в 17:17
Сильные вы наши, дальше всех прошли!!! Блястаете в ЕК ежегодно!!! Просто равных нет!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 марта 2018 в 17:06
Редакция, Лион а не Львов.
SHMEL
SHMEL
19 марта 2018 в 16:57
Допрыгались лягушатники...
Kerri
Kerri
19 марта 2018 в 16:53
Ну и исключат! В этом сезоне Лиону уже все равно.
LOpp
LOpp ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
19 марта 2018 в 16:52
для слабого цска любой соперник это гранд)))
Санчо Панса
Санчо Панса
19 марта 2018 в 16:51
Стыдно за лионский Олимпик! Вернее, за их фанатов. Болельщикам Спартака это так знакомо)
LOpp
LOpp ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
19 марта 2018 в 16:38
быстро Арсенал из середнячка превратился в гранда АПЛ))
Миша Вилков
Миша Вилков
19 марта 2018 в 16:34
kust07
kust07
19 марта 2018 в 16:28
арабы негодуют) правильно наложить санкции на Лион
loko7
loko7
19 марта 2018 в 16:27
Ну наконец-то нарушения увидели не только у российских команд, но и у их соперников.
Арбалет
Арбалет
19 марта 2018 в 16:24
Играет ЦСКА, дело заводят против соперников, где бы не играл спартак, всегда дело заведут против него.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
19 марта 2018 в 16:19
Я думаю УЕФА правильно поступило
LOpp
LOpp
19 марта 2018 в 16:17
договорнячок с цска дорого обошёлся для Лиона
ermak6848
ermak6848
19 марта 2018 в 16:10
Как бы там не было стоит " Леон " наказать деньгами
The Frei
The Frei
19 марта 2018 в 15:45, ред.
В УЕФА могут не напрягаться, Цска уже исключил Лион из еврокубков.
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