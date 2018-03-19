УЕФА открыл дело против «Лиона» после матча с ЦСКА

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19 марта 2018, 15:42

УЕФА по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Лион» — ЦСКА открыл дело против французского клуба. «Львов» обвиняют в нарушении четырех пунктов дисциплинарного регламента: расистское поведение, блокирование лестниц, использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле и неподобающее поведение толпы болельщиков.

Дело будет рассмотрено 31 мая.

Напомним, группа фанатов «Лиона» перед началом матча напала на французских полицейских. Так как у клуба уже есть условная дисквалификация по итогам встречи с «Бешикташем» в апреле 2017 года, его могут исключить из еврокубков.